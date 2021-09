En su visita al plató del talent culinario, la italiana ha lanzado un contundente mensaje al italiano, al que acusó de violencia de género la pasada primavera.

Después de una temporada alejada de los focos, Antonia Dell’ Atte ha regresado a un plató de televisión. Lo ha hecho en ‘MasterChef Celebrity 6’, donde ha sido invitada para degustar los platos de los aspirantes de esta edición. En su reaparición televisiva, la italiana ha lanzado varias perlas sobre el momento que atraviesa. También ha recordado el durísimo accidente que sufrió en 2020 cuando una sombrilla de playa cayó sobre su cara desfigurando su rostro por completo. «Perdí 5 dientes y me pusieron 85 puntos en la boca», ha destacado. También ha tenido tiempo de lanzar una pullita a su exmarido y padre de su hijo Clemente, Alessandro Lequio.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, la exmodelo acusaba a su expareja de haberla maltratado. Sus palabras se producían durante la emisión del polémico documental de Rocío Carrasco, que tantas voces ha levantado a favor y en contra de su testimonio. «Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón a mí primero por haberme maltratado y a todas las mujeres que has engañado a la audiencia. ¡Eres indefendible! Te he perdonado mil veces. ¡Decir que a ti no te han condenado! ¡Tienes que darme las gracias! Mira un poco dentro de ti mismo. Cúrate tu agresividad, tu violencia. Estas cosas que él sabe muy bien que yo he sido artífice de unir a los hermanos y al padre», sentenciaba entonces.

Dell’Atte habla de la importancia de «pedir perdón» en el plató de ‘MasterChef Celebrity 6’

Ahora, la que fuera finalista de la tercera edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha retomado el tema, aunque se una manera más soslayada que meses atrás. Prudente y evitando entrar en disputas, lanzaba un mensaje tajante al que fue su marido. «Si nos equivocamos y pedimos perdón somos más sabios», espetaba ante la mirada atenta de los concursantes del talent de La 1.

Siempre intensa, Dell’Atte abordaba también otras cuestiones personalísimas de su vida… como el amor. «Mi proyecto ahora es saberse retirar a tiempo», confesaba. «Estar apartada de algunos focos y vivir el amor más grande de mi vida«. ¿Está de nuevo enamorada o hablaba de su hijo? «No se puede decir nada más», soltaba la italiana, dejando un halo de misterio e intriga tras sus declaraciones.

Lo cierto es que Dell’Atte atraviesa un momento delicado en lo que a justicia se refiere. Después de acusar a Lequio de violencia de género, Ana Obregón no dudó en poner una demanda contra ella por calumnias. Un caso por el que podría ser condenada severamente. Se enfrenta a posibilidades tan adversas como «prisión de seis meses a dos años o multas de 12 a 24 meses si ha tenido publicidad, que en este caso esto último se cumple, ya que no puede haber más publicidad que en redes sociales», según ha explicado a SEMANA una letrada de Legálitas. «La multa será en función de la capacidad económica de la persona y va de 2 a 400 euros diarios. Además, habría una responsabilidad civil que sería por ese daño al honor, lo que se traduce en una indemnización que iría a parar Antonia».