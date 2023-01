Anne Igartiburu y Juan del Val han protagonizado un momento de alta tensión. ¿El motivo? La opinión que el marido de Nuria Roca tiene del mundo coaching, sector al que pertenece la presentadora y que ha provocado un cruce de palabras entre ellos. «¿Para cuándo la detención, que haya una ley para que detengan a todos los coaches?», dice el periodista en La Roca, programa de La Sexta. Considera que «tienen un cuento grandísimo» y que venden humo, palabras que lejos de pasar desapercibidas han generado gran controversia en redes sociales. Precisamente una de las aludidas, en este caso Anne Igartiburu, ha respondido a Juan del Val, eso sí, en directo y dando lugar a la contrarrespuesta. Era Nuria quien presentaba a Anne, gran apasionada de este campo y que tiene grandes conocimientos en el mismo: «Vamos a preguntarle a alguien a quien no le hace falta ningún tipo de reconocimiento en España porque todo el mundo la adora». Palabras con las que le daba la bienvenida a Igartiburu.

«Nuria, tú sabes que yo te adoro, me encanta estar en La Roca, pero tu marido es un poco impresentable», comenzaba diciendo Anne Igartiburu. Aunque su intención no era discutir con él, sí que le dejó claro que «tenía poca fe en el autoconocimiento», instante en el que Nuria Roca le animó para que criticara a Juan del Val. «A lo mejor no hay tanta confianza. Yo le llamaría cobarde», respondía la presentadora de ‘La Roca’. En ese momento, Anne reconocía que ciertas personas habían empañado la imagen de este sector: «Han hecho mucho daño las personas que han dicho ser coach y luego no saben por dónde le dan el aire».

Tratando de quitar hierro al asunto y demostrando el buen talante que tiene, Anne Igartiburu intentó pactar con Juan del Val, eso sí con intercambio de libros previo. «Es que a Del Val le gusta meterse con todo el mundo. Vamos a hacer una cosa, del Val, tú me mandas un libro tuyo y yo te dedico el mío, con todo mi cariño para que encuentres la luz y para que sepas que tienes que pensar en positivo», propuso la vasca. De este modo, quiso zanjar la polémica, sin poder evitar que estos minutos fueran captados y ahora copen titulares.

Anne terminó defendiendo a Juan del Val, de quien aplaudió que siempre se mostrara tan auténtico. «Lo que tenemos que hacerle más caso y sacar el cascarrabias que tenemos dentro. Cada uno es cómo es», mantuvo Igartiburu, declaraciones con las que demuestra que ella se toma con humor todo lo dicho por el marido de Nuria Roca y es que a él «también le adora».