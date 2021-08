El humorista Ángel Garó este jueves abandonó antes de que terminara ‘La última cena’ y cargó contra la productora, pues presuntamente le habían estafado.

Ángel Garó se convirtió este jueves en el protagonista indiscutible de ‘La última cena’. El humorista dejó claro desde un principio que no estaba a gusto con las broncas que se originaban en plató, tampoco con la tensión que se respiraba en ciertas ocasiones. Este mal ambiente hizo brotar al cómico, quien sin dudarlo dio un puñetazo sobre la mesa y cargó contra la productora del programa. «Yo he venido a divertirme, le ha costado mucho a la cadena contratarme, me han pagado muchísimo caché. Yo lo que no quiero es seguir la política de esta cadena, donde siempre se buscan espectáculos gratuitos y de mal gusto», dijo el sevillano.

Enfadado con el mal rollo que existía entre varios compañeros, Ángel Garó se negó a participar en el espacio de Mediaset. Pocos daban créditos a la reacción del humorista, no obstante, el guirigay solo acababa de empezar. «Yo aquí no he venido a hacer este tipo de cosas y tengo mi opinión, ¿esta cadena no es tan izquierdista? Yo he venido a cenar en condiciones y no a llevarme estos disgustos. Si esto da audiencia…», comentó muy molesto. Tal era su indignación que Paz Padilla le ofreció la posibilidad de irse si no estaba bien en plató, a lo que él respondió con un bombazo.

Al parecer y siempre según su versión, supuestamente habrían incumplido el contrato con el artista. Le habrían prometido un contrato de más programas y a última hora prescindieron de sus servicios al cancelar ‘La última cena’ antes de tiempo. «Yo estoy obligado porque me pagan, si no no estaría. Además, te voy a decir una cosa, han incumplido el contrato, porque llevan dos años detrás de mí (…) Me han estafado con el contrato, cariño. Ya no hay más programa después de este, que estaba firmadito…», continuó.

Según ‘Algo pasa tv’ Ángel Garó cobraba 2.000 euros por programa. El final anticipado habría enfadado sobremanera al humorista, quien ha estallado contra la productora, pues él contaba con una cantidad que finalmente no percibirá. Si bien hace algunos días se hizo eco de su propia intervención en el programa culinario, ahora reniega de él. Tal fue su cabreo que incluso alguno de sus compañeros se metió por medio para tranquilizarle, pero nada pudo calmarle. «No te hagas un Antonio Canales», le espetó Alba Carrillo. De este modo, hizo alusión a la salida del bailaor de ‘Sálvame’, quien tras ser despedido cargó con dureza contra la productora y contra algunos compañeros de la cadena. Poco después abandonó el plato, siendo una hora antes de lo esperado cuando Garó salió por la puerta.

Aunque la espantada de Ángel Garó no fue lo único llamativo que sucedió en ‘La última cena’. A este enfado monumental se sumó la indignación tanto en compañeros como en cocineros reconocidos al descubrir que Lydia Lozano tiró la cabeza el pulpo a la basura para poco después recogerla y meterla de nuevo en la olla.