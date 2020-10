Andrés Caparrós, se ha convertido en el embajador de «Abuelo, háblame de ti» y nos ha confesado su nuevo proyecto profesional

Atrás ha quedado, en parte, aquellos conflictos que destruyeron la buena armonía que existía en la familia Caparrós. La tensión entre Alonso y su padre Andrés, ya forma parte del pasado. Tras varias acusaciones entre ambos, la paz se ha instalado en sus corazones para dar paso a una nueva etapa familiar, al menos eso es lo que nos ha confesado Caparrós padre, en una entrevista para SEMANA. El famoso locutor ha ejercido de embajador de un libro dirigido a los mayores («Abuelo/a, háblame de ti) y ha querido contarnos detalles hasta ahora desconocidos de su vida.

Andrés Caparrós se presentó al evento acompañado de su hijo Andrés y dos de sus nietos. La buena sintonía entre Alonso y él no ha conseguido que sus hijos hayan hecho todavía las paces. Un motivo, por el que imaginamos, el colaborador de » Sálvame» no acudió a la cita. Las declaraciones del presentador revelando el último mensaje de su hermano, en el que le advertía que no quería volver a saber más de él, en la vida, pueden ser la causa. Una situación, que no ha empañado el momento actual de Andrés padre. El patriarca nos ha confesado estar en el momento más feliz de su vida y se muestra orgulloso de cómo ha evolucionado la relación entre él y sus hijos. Nuestra revista fue testigo, en todo momento, de los abrazos y besos entre ambos durante todo el acto. Unas fotos, que les mostramos a continuación.

Este libro, del que eres embajador, habla está dedicado a nuestros mayores ¿Te hubiera gustado compartir más tiempo con tu padre?

¡Oh, madre mía! Lo que yo daría por haberle dedicado más tiempo a mi padre. Recuerdo ir en vacaciones a visitarle y marcharme con mis amigos y verle en el quicio de la puerta esperándome y sin reprocharme absolutamente nada. Cuantas ocasiones he perdido…

Te noto emocionado con este tema ¿Cuál fue la razón de esta mala relación?

Mi padre llenó su vida de muchos silencios. Durante muchos años, el miedo a que se lo llevaran para fusilarlo, estaba ahí. A mí me hubiera gustado preguntarle, cuando era pequeño, porqué estaba siempre tan serio. Cuando el tiempo pasó y me fui enterando de todo lo que estaba sucediendo, lo entendí.

¿Y cómo era la relación con tu madre?

Mi madre (se emociona)… Hay momentos en los que no puedo hablar de ella. Tenía tanta fuerza, que fíjate lo que te voy a contar. Cuando tenía 20 años, sufrí un accidente terrible. Un accidente en donde estuve a punto de romperme el craneo y en el que me quedé en coma. Pues ella, entró gritando y cantando. Me dio una lección tan grande… que acabé dedicándole un poema. La extraño mucho.

Hacemos mucho hincapié en los errores que han cometido los hijos, pero los padres también se equivocan… ¿Cómo está la relación con ellos en la actualidad?

La comunicación con mis hijos está en un momento de mucha armonía y mucha sinceridad. Es muy gratificante lo que estoy viviendo, ¿lo entiendes? Eso es un tema resuelto.

¿Te consideras un hombre feliz?

Soy el hombre más feliz del mundo, porque tengo una mujer, que no puede haber otra igual sobre la faz de la tierra.

A este evento han asistido tus dos nietos, por parte de tu hija Rosa. Quizás, la más desconocida de todos tus hijos.

Mi hija Rosa, es muy brusca y muy bestia. Nos maltrata a su madre y a mí (se ríe), pero luego es la que resuelve todo y la que siempre está atenta con nosotros y con sus hermanos. Rosa es la madre y la hermana de sus hermanos. Al igual que María, Alonso, Andrés, Alejandra…

Andrés, eres de los profesionales que les gustaría jubilarse, o por el contrario ¿te gustaría estar en activo hasta el último momento?

Yo no me he retirado y tampoco tengo pensamiento de hacerlo. A mí me han retirado, por no haber tomado decisiones correctas. Monté una radio en mi pueblo, aquello no salió bien y la junta de Andalucía no tardó en mandar expedientes sancionadores, que ni yo mismo entiendo… Eso es cosa del pasado, ahora me encuentro inmerso en otro nuevo proyecto.

¿De que se trata?

De una nueva emisora de radio, que se llamará Diamante FM y en la que estaremos los grandes profesionales de la comunicación. Empezará en Madrid y la idea es que se implante por toda España.