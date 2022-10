«Se acabaron las vacaciones, nos vemos en el ‘Deluxe». Con estas palabras, Anabel Pantoja anuncia su regreso a los platós de Telecinco. Lleva seis meses sin pisar a un plató. El próximo viernes 7 de octubre volverá a ponerse delante de las cámaras para aclarar muchos porqués sobre su larga ausencia. Y en su vuelta promete hablar alto y claro de todos los asuntos que han copado titulares en los últimos meses: su noviazgo con Yulen Pereira, el estado de salud de su padre, la relación que tiene con su madre o su futuro profesional en la pequeña pantalla.

“Ha pasado bastante tiempo desde que no estoy en la tele. Cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar”, confiesa la sevillana. está cabreada con muchos de sus compañeros por las críticas que le han lanzado. «Me gustaría que todo el mundo que ha dado su opinión me la diga ahora a la cara». Dice que respetar las críticas que recibió como concursante de ‘Supervivientes’: «Mis críticas de mis compañeros hacia mí son todas lícitas porque para eso me expongo». Sin embargo, no está dispuesta a permitir que toquen el tema de su madre o de su padre. «Mi padre ya sabe todo el mundo cómo está, porque se han encargado ciertas personas de difamarlo o de divulgarlo». Ahora cree ha llegado el momento de «tomas medidas». Si pudiera retroceder en el tiempo no le habría pedido a su madre que la defendiera en el programa para que no pasara “lo que pasó”.

«He dado muchísimo contenido», asegura sobre su paso por Honduras

«¿Me siento cuestionada por todo lo que hago? Creo que sí, pero es un precio que tenemos que pagar la gente que salimos aquí. Eso sí, dentro de unos límites, confiesa. De su paso por ‘Supervivientes 2022′ hace un buen balance: «He intentado dar lo mejor de mí. He aguantado hasta el último día. He dado mucho contenido sin quererlo y también sabiendo que mis compañeros tenían que hacer un programa de cuatro horas».

La sobrina de Isabel Pantoja cree que la han tratado injustamente por su relación sentimental con Yulen Pereira, al que conoció en el reality de Honduras. «Lanzo una pregunta al aire. ¿Es tan malo que te salga mal una historia, que conozcas a alguien estando soltera y que te tengan que linchar en un programa de la mañana, en un programa de la tarde y en un programa de la noche sin haberte escuchado? Creo que es hora de dar mi explicación”. Anabel afronta su visita al ‘Deluxe‘ con una actitud desafiante: «Tengo ganas de escuchar a todos los compañeros. No he vetado a nadie, no soy nadie parea vetar a nadie. Y me encantará responder a todas las dudas que tengan y todas las dudas que han tenido estos meses que me lo digan a la cara».

La reacción de los colaboradores de ‘Sálvame’ no se ha hecho esperar. “La veo un poco chulesca”, dice María Patiño. Por su parte, Kiko Matamoros lanzaba un órdago: “Me parece muy inquietante este discurso. El viernes se presenta calentito… A mí me encantaría que mantuviera en público el mismo discurso que ha mantenido en privado”. El colaborador se ha referido a “lo que piensa de los directores de este programa” y concluía: “A ver si hay lo que tienen que haber”.