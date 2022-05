Anabel Pantoja está pasando por sus horas más bajas en ‘Supervivientes‘. Hace tan solo unos días, la sobrina de Isabel Pantoja se venía abajo al confesar que tiene la cabeza en otra parte, en Sevilla y en Canarias, en vez de en el concurso. Ahora, la colaboradora de televisión parece estar dispuesta a tirar todo por la borda. La influencer se plantea abandonar el reality de aventuras de Telecinco.

Así lo ha confirmado este domingo María Patiño en ‘Socialité‘, Anabel Pantoja ha activado el protocolo de abandono de ‘Supervivientes’ después de venirse abajo al pensar en su gran equivocación al separarse de Omar Sánchez, tal y como ella misma confesó el pasado viernes en la Palapa durante el momento de las votaciones. Según ha avanzado el programa de Telecinco, la sobrina de la tonadillera se habría reunido con la organización para expresarles su deseo de acabar el concurso. Por el momento, el programa no se ha pronunciado al respecto y se podría dar un cambio de opinión en la joven.

De cumplirse su voluntad, sería la segunda vez que Anabel Pantoja abandona ‘Supervivientes’. A pesar de que fue expulsada por la audiencia, lo cierto es que desde que saltó del helicóptero no paró de pedir su expulsión para no tener que llegar al punto de abandonar y pagar la multa que conllevaba esa decisión. En esta segunda oportunidad en el concurso ha superado con creces el tiempo de estancia en Honduras. En la primera ocasión, se fue a las dos semanas de haber comenzado el reality de aventuras.

Anabel Pantoja está completamente afectada por los factores ajenos al concurso y lo cierto es que la separación del grupo no le ha ayudado. En concreto, la colaboradora de ‘Sálvame‘ ha expresado su malestar al estar separada de Yulen, uno de sus mayores apoyos dentro de la isla. Esta amistad ha estado en boca de todos gracias a la gran complicidad que han demostrado tener los dos jóvenes, algo que ha despertado las dudas sobre un posible romance entre ambos. Cabe recordar que a finales del mes de enero, Anabel Pantoja confirmaba su separación después de hacer frente a una fuerte crisis sentimental. Se producía solo cuatro meses después de su sonada y mediática boda.

Anabel admite que se ha equivocado con Omar Sánchez

La sobrina de Isabel Pantoja ha admitido que no tiene la cabeza en el concurso y que está continuamente pensando en lo que estará ocurriendo en Sevilla y Canarias. «De repente a mí se me cruza el cable, me voy de mi casa… Ha sido todo muy fuerte. Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado», comentó entre lágrimas.

No sabe si volverá con Omar, pero lo que tiene claro es que le ha hecho daño, algo de lo que se arrepiente. «Aquí te das cuenta de lo que yo tenía. La vida ha salido así. Que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparada. Aquí se habla de todos los planes y los míos son ahora mismo salir, ver a mi padre, a mi madre y encontrar un hogar. No sé dónde voy a vivir. Todo es una mierda», aseveraba.

