Anabel Pantoja opina sobre lo que siente Jessica Bueno por Luitingo: "Veo una cara especial"

Anabel Pantoja es una de las colaboradoras habituales de los debates de 'GH VIP'. Hace unas horas la veíamos un día más en el plató del programa hablando de Jessica Bueno, que está siendo, sin duda, la protagonista de la edición. La sobrina de Isabel Pantoja siempre ha dejado claro que se lleva muy bien con ella a pesar de que ya no está con su primo, Kiko Rivera. Eso le ha llevado a defenderla siempre que ha protagonizado una polémica. Ahora que la modelo sevillana vuelve a ser noticia tras verse envuelta en un triángulo amoroso durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, Anabel Pantoja se moja y opina al respecto.

A Jessica Bueno le ha cogido por sorpresa que Luitingo haya dicho que tiene sentimientos hacia ella. Eso ha hecho que muchos analicen las actitudes entre ellos dentro de la casa estos días. Y han surgido muchos planteamientos acerca de lo que ambos sienten realmente. "Ya llevamos muchas ediciones de 'GH' y sabemos discernir perfectamente cuando alguien está pillado por alguien. Jessica está enamorada de Luitingo desde el principio del concurso, sería muy valiente si lo reconociera, no puede vendernos una falsa amistad porque hay un tonteo claro", ha declarado Miguel Fringeti.

Otra que ha querido pronunciarse al respecto ha sido Anabel Pantoja, que se ha querido mojar: "Conozco a Jessica, veo una cara especial, no os voy a engañar tampoco. Pero también tengo que deciros que hay que ponerse en el lugar de las personas. Yo creo que ella está dentro, no sabe lo que ha pasado fuera, a lo mejor se le está removiendo lo que sea, pero es una persona sensata en el sentido de decir: 'tengo una persona fuera, tengo una familia fuera' y yo creo antes de dar un paso de decir si le gusta o no le gusta, le atrae o no le atrae, esperará a salir y aclarará sus ideas. Hay que ponerse en su lugar".

Anabel Pantoja habla de la "cara especial" de Jessica cuando está con Luitingo

Una vez más, Anabel Pantoja saca las garras por Jessica Bueno, con la que tiene una buena relación a pesar de que ya no forma parte de su familia. Sin embargo, con el paso de los años, han conseguido llevarse bien por el bien de Francisco, el hijo que la modelo tiene en común con Kiko Rivera. La sobrina de Isabel Pantoja no ha podido evitar hablar de la cara que tiene la modelo cuando está con Luitingo, pero también reconoce que ella puede estar en una situación complicada y que eso, también hay que entenderlo.

Belén Rodríguez también se ha querido pronunciar al respecto. Ella piensa que a Jessica le gusta Luitingo, pero que ella aún no lo sabe: "Es el típico chico que no quieres que te guste, pero te enamoras de él. Creo que si va a haber algo entre ellos, ella primero se lo tiene que reconocer a ella misma". Y sobre el comportamiento de Luitingo con Pilar, asegura: "Metió la pata porque hizo las cosas mal, pero ya, no tenía un compromiso tampoco con Pilar para estar pagando el pato toda la vida".

Jessica Bueno, en medio de un triángulo amoroso

La sevillana primero se reencontraba con Pilar, que le contaba que el cantante había afirmado tener sentimientos por ella, algo que la dejaba completamente descolocada. Y como no podía ser de otra manera, esta historia ha sido la comidilla de la casa. De hecho, una bronca entre Luitingo y Pilar hacía que Jessica Bueno estuviera en medio. Pilar Llori no dudó en sacar a la luz las conversaciones que tuvo con Luitingo. "Yo no te he acosado a ti de nada, eso es mentira. Luego me hablas a mí de la Jessi. Yo solo quiero que digas la verdad", declara Pilar. Y en ese momento, Luitingo le decía con dureza: "¿Qué quieres que diga? ¿Que ya no tengo sentimientos hacia a ti? Ya está, se acabó...".

Pilar, que ha querido dejar todo muy claro, continuaba diciendo: "Entonces... ¿por qué dices luego que me quieres? ¿Para qué te acuestas conmigo? Él me dijo que quería a dos mujeres a la vez, que si no me había pasado nunca... Y me dijo... Y porque no quiero con la Naomi, sino la Naomi cae también", sigue diciendo Pilar sobre las palabras que supuestamente le ha dicho Luitingo. "Me decía todo el rato, pero ¿y qué hago? Si soy Maluma... Y estáis todas detrás mía... Menos mal que soy feo". Jessica Bueno, que escuchaba con atención todos los reproches hace un apunte: "¿Y puede ser que él no tenga claro nada y no sienta nada y que se haya confundido?".

Pilar Llori ha recordado la cantidad de veces que Luitingo le dijo que no le gustaba Jessica Bueno: "Por eso nos acostamos, porque me dijiste que no. Soy tonta por haberme creído lo que tú has hecho creer a toda España. El último día en el jacuzzi me dijiste que estabas enamorado de mí. ¿Cuándo cambiaron tus sentimientos? ¿En cuatro horas?". Laura Bozzo, que escuchaba atenta, no ha podido evitar decirle a Luitingo que resolviera sus problemas, pero que no metiera a Jessica: "¿No te das cuenta de que te has metido porque te está metiendo él? No te das cuenta".