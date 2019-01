Anabel Pantoja llora ante los primeros ataques a Irene Rosales

7 Anabel ha seguido teniendo bonitas palabras para Irene

“María discúlpame. Ha habido un mal entendido. Yo le pido disculpas a María, pero lo he dicho a su favor”, ha comenzado diciendo. Para después acabar al borde de las lágrimas: “He metido la pata. A ver ha sido porque a lo mejor me he explicado mal. Ha sido porque Irene es la madre de sus hijos y digo no que está cuidando de Kiko como si fuera un enfermo. Sino que está cuidando de él, que es una niña que entiende mucho a Kiko”, continuaba diciendo.

“Mi primo está participando y actuará de una manera o de otra. Irene está participando y actuará de otra. Os gustarán más o menos, pero son mi familia y entenderme que todo lo que digáis de él me va a doler. Para bien o para mal”, explica entre lágrimas.