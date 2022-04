Tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, Anabel Pantoja será una de las concursantes de la nueva edición de ‘Supervivientes’. Este martes se ha confirmado por fin la noticia que esta revista ya anunció dos semanas atrás. «Que sí, que soy yo. Voy a por todas. Dadme un voto de confianza. Confiad en mí, que voy a por todas», ha arrancado diciendo la colaboradora durante la emisión de ‘Sálvame‘.

«Quiero dar las gracias a la productora por haber confiado en mí., Los dejé tirados hace ocho años y voy a repetir la experiencia con mucho valor», ha admitido. Es la segunda vez que la sevillana formará parte del ‘reality’, «una experiencia que ha vivido toda mi familia» y que ella abandonó hace ocho años, abatida ante la aventura extrema que le tocó vivir en Honduras.

«Tengo más miedo a la cabeza que a otra cosa»

«Esto ha podido conmigo. Duré un día pero se me pasaron muchas cosas por la cabeza. No era el hambre, era más mi cabeza, el agobio y la claustrofobia que me entró allí. Estoy arrepentida de no poder haberle demostrado a la gente lo que valgo«, decía tras dejar ‘SV 2014’.

«Quiero dar las gracias por confiar en mí», ha destacado desde el plató de ‘Sálvame’. Anabel cree que ha tenido «mala suerte» en los concursos (la echaron la primera semana de ‘GH VIP 7’) y tenía «la espinita» de hacerlo bien. Por eso está dispuesta a «aguantar hasta el final». Jorge Javier Vázquez le ha recordado que Kiko (Matamoros) te va a cuidar muchísimo» y ella ha contestado que su verdadero temor es la fortaleza mental: «Le tengo más miedo a la cabeza que a cualquier otra cosa».

«Todo el mundo sabe que lo estoy pasando mal. No estoy en mi mejor momento», ha reconocido poco después de lanzarse desde lo alto a un enorme colchón hinchable. Una curiosa manera con la que ha evocado el mítico salto desde el helicóptero.

Anabel ha dicho que toda su familia conoce ya su inminente participación en ‘Supervivientes 2022’. La única persona que no lo sabe es su padre, Bernardo Pantoja, dado su delicado estado de salud. Y ha recordado también lo muchísimo que aguantó su tía, Isabel Pantoja, a su paso por las costas de Honduras. «Esta decisión porque es una oportunidad de trabajo excepcional. Lo voy a hacer por mí y por toda la gente», ha añadido. «Voy a ir a trabajar y mentalizada. Tengo la ilusión de llegar y decirle: Papá, he llegado hasta este día. Y regresar y poder darle un abrazo».

«Anabel Pantoja ha dejado todo bien atado», ha dicho Belén Esteban

«Por una vez en su vida tiene que dejar de pensar en su familia y tiene que pensar en ella., Ya sabéis como es», ha señalado Belén Esteban. «Nadie sabe cómo ha dejado todo, muy bien atado. Mucha gente está sola en la vida. Anabel tiene amigos que la queremos muchísimo porque somos su familia. Ella en estos casos echa de menos a un hermano o a una hermana, pero tiene a sus amigos, que la queremos mucho. La gente en vez de criticar muchas veces no tienen ni idea. Esto es trabajo, no va a ‘Supervivientes’ a ponerse morena». Por su parte, José Antonio Canales Rivera, quien también ha concursado en ‘Supervivientes’, ha apuntado que «ella lo que tiene que hacer es pensar en ella, ella es la que se tiene que cuidar».

«La situación que tengo me va a dar mucha fuerza. Que mi madre se me ha ido hace poco, que mi madre se ha operado. Diré pa’lante y voy a intentar cumplir mis objetivos, que es llegar lo más lejos posible y regresar y darle un abrazo a mi padre y a la Merchi», ha destacado. Asimismo, ha revelado que su expareja, Omar Sánchez, se ha ofrecido a ayudarla con los preparativos de su aventura en el Caribe: «Omar me ha dicho que se quiere venir conmigo a la isla. Él me va ayudar ahora a hacer los anzuelos».

Cabe recordar que varios miembros del clan Pantoja han participado en el concurso de Mediaset, pero ninguno de ellos ha logrado llegar a la final. Kiko Rivera, Isabel Pantoja, Chabelita Pantoja, Sylvia Pantoja y Omar Sánchez en la edición de 2021. Todos ellos han participado en el ‘reality’ a lo largo de su historia. Ahora toca el turno a Anabel de repetir la experiencia tras haber abandonado en 2014 dos semanas después del inicio de concurso.