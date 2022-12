Diez días después de las gran final de ‘MasterChef Celebrity’, la polémica generada por las declaraciones de Patricia Conde sigue empañando la séptima edición del talent show. La última en pronunciarse ha sido Anabel Alonso, quien conoce de cerca la experiencia en los fogones del programa ya que ha participado en dos ocasiones. La actriz vasca ha querido lanzar un dardo a través de su cuenta de Twitter en defensa del concurso.

«Pues a mí me estresa mucho más deber más de un millón a Hacienda que cualquier programa de televisión, así os lo digo». Un mensaje en clara alusión a los problemas que Patricia Conde ha tenido con la Agencia Tributaria. Y es que desde hace años aparece en la lista de morosos del país. La última ocasión su deuda se había reducido, pero superaba el millón de euros. La vallisoletana siempre ha defendido su inocencia. «Afortunadamente me gano muy bien la vida y jamás he dejado ni un céntimo de euro sin declarar. La razón de todo esto entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que declaré todos mis ingresos SIEMPRE», afirmó en 2018 a través de su perfil de Instagram cuando su nombre copaba titulares por sus problemas con el fisco.

La polémica de Patricia Conde en ‘MasterChef’

El controvertido mensaje que Patricia Conde escribió tras la final de programa culinario sigue dando mucho que hablar. La humorista aseguró lo siguiente: «En mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo». Unas incendiarias declaraciones que finalmente decidió borrar. Mantuvo su mensaje en redes, pero cambió las frases más controvertidas.

Según pudo confirmar SEMANA, Patricia Conde recibió un aviso por parte del programa para que diese un giro a su mensaje. También dijo que Jordi Cruz cumplía un papel en ‘MasterChef’ y se limitaba a repetir lo que le decían a través del pinganillo. Muchos de sus compañeros han contestado a sus palabras, entre ellos, el segundo finalista de la última edición, Manu Baqueiro. «Por supuesto que MasterChef fue exigente, intenso, competido, emocionante, SANO… era un concurso y así lo aceptamos desde el principio». El actor subrayaba que para él la experiencia fue muy positiva. «Repetiría una y mil veces».

La productora de ‘MasterChef’ se pronunció en su momento a través de un comunicado a este escándalo que ha empeñado la última edición. «Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity. Comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción». También ha enviado un burofax a la vallisoletana para comunicarle que si no cesa en echar por tierra la imagen del programa emprendería acciones legales. “Al margen de las medidas que decidan adoptar sus compañeros de edición, se le ha enviado un burofax a Patricia, y adoptaremos medidas legales si no rectifica y se disculpa”, señala la nota difundida.