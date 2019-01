Ana Rosa Quintana no está muy al día con lo que sucede en ‘GH Dúo’, dado que los madrugones que a diario se pega para informar al público cada mañana desde su programa le impiden estar hasta la madrugada viendo la gala. Por eso, le pilló por sorpresa la escena de sexo que Sofía Suescun y Alejandro Albalá habían protagonizado la noche anterior. Haciendo un resumen en ‘El programa de Ana Rosa’ sobre lo sucedido en el reality el día anterior, tuvo que enfrentarse a un vídeo que le asqueó, como así quiso dejar bien claro.

Sofía Suescun y Alejandro Albalá han jugado al desamor desde que comenzó el concurso, pero la pasión ha sustituido a la guerra en una noche en la que dieron rienda suelta a sus instintos más básicos. El primer edredoning de la edición que Ana Rosa Quintana no se esperaba, dado que al ser preguntada por quién se encontraba debajo de las sábanas ella pensaba que se trataba de María Jesús Ruiz y Julio Ruz. Se equivocaba.

“A ver. Y yo pregunto. Angels, directora del programa, ¿y yo por qué tengo que ver esto?”, se preguntaba Ana Rosa Quintana algo cabreada tras emitirse el vídeo que cerraba el programa. Una amarga despedida para la presentadora, que considera que se podría evitar este tipo de sobresaltos antes de marcharse a casa.

“De verdad. No tengo por qué. Me avisáis y me voy”, reclamaba Ana Rosa Quintana ante el asombro de sus compañeros de plató, que no sabían si se trataba de una broma o una queja real. Por eso, Joaquín Prat defendió la emisión de este vídeo tan jugoso para la audiencia: “Porque se ha inaugurado la temporada de edredoning. Luego ya, como pasó con Techi y con Omar, queda desvirtuado. Era muy llamativo la primera vez”.

