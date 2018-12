El consejo de Ana Rosa Quintana a Suso sobre Aurah

Son fechas de grandes celebraciones, comida y cenas. Muchos compromisos en los que nos reuniremos alrededor de una mesa con familiares y amigos, reencuentros que en ocasiones pueden ser no tan gratos como esperábamos. Tras su paso por GH VIP, Ana Rosa Quintana le ha dado un “curioso” consejo a Suso sobre Aurah Ruiz.

Leer más: Aurah Ruiz, hundida: “La madre de Suso no quiere que esté con él”

Suso, que quedó finalista de esta última edición del reality, se encontró con su pareja el pasado jueves en plató. Un reencuentro repleto de momentos tensos. Y es que esta no había visto con buenos ojos algunas de las actitudes de Suso en la casa. Además, la relación de la madre de Suso y su pareja no es tan buena como la deseada.

El concursante siempre ha demostrado tener auténtica adoración por su madre y en plató volvía a ratificar ese amor con las siguientes palabras: “Yo admiro a mi madre por encima de todo. Esta discusión espero que no sea tan grave”, decía sobre el rifirrafe entre suegra y nuera.

Un desencuentro que parece preocupar a más de uno. Durante El programa de Ana Rosa, la presentadora trató este tema y reveló la técnica infalible para evitar discusiones y peleas durante las comidas y cenas navideñas. Nada mejor que cortar por lo sano, y nunca mejor dicho, y es que para en un futuro poder “cortar”, Ana Rosa manda a los novios recién llegados a las esquinas. “Para poder cortarlos en la foto”.

La tensa relación de Merche, la madre del concursante, y Aurah, está en boca de todos. La canaria se sinceraba en el programa Sálvame y aseguraba que esta no aprueba su relación. “Ha puesto mensajes diciendo que no quiere que esté con su hijo y que espera que no volvamos. Yo espero que sea él quien decida con quién quiere estar o con quién no”, afirmaba.

