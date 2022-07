Después de sus confesiones en ‘Déjate Querer‘ y tras casi un mes sin acudir a su puesto de trabajo (por preinscripción médica), Ana María Aldón ha regresado este domingo 17 de julio a ‘Viva la vida‘. Una aparición que nadie esperaba y que ha llamado la atención de todos por el impactante estado en el que se encuentra la diseñadora. Ha sido la propia Emma García quien ha expresado su preocupación y le ha pedido al resto de colaboradores que tengan «tacto» a la hora de dirigirse a la mujer de José Ortega Cano.

Ana María Aldón ha vuelto este domingo a su puesto de trabajo y se ha fundido en un cálido abrazo con Emma García, quien iba a recibirla a su habitación del hotel en el que se hospeda. Aunque ha intentado no emocionarse, la diseñadora de moda se ha venido abajo y con un nudo en la garganta ha confesado que está recuperándose. Frágil y sin apenas articular palabra, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha desvelado que ha apartado de su vida su móvil. «No soporto ni el sonido del teléfono», cuenta. Además, después de afirmar que está en manos de profesionales, la de Sanlúcar insistía en que no quería dejar pasar la oportunidad de despedirse de la audiencia (debido al inminente fin del programa). «Mi contrato terminaba el 30 de junio, pero yo quería seguir. Estoy rota y en pedazos, pero aquí estoy. Llevo dos horas y media de terapia antes del programa», comentaba.

Su primer encuentro con Emma García ha sido breve, aunque lo suficientemente significativo para que la presentadora expresara su preocupación por su compañera. Una alarma que saltaba después de que a la diseñadora se le olvidara que mandó un mensaje a sus compañeros de ‘Viva la vida’ en su entrevista en ‘Déjate Querer’.

Emma García pide tacto para hablar con Ana María Aldón

De vuelta a plató y con el semblante serio, Emma García explicaba cuáles habían sido sus sensaciones tras estar con Ana María Aldón e insistía en que no la había visto como en la entrevista en ‘Déjate Querer’. «He tenido ese instinto maternal y de protección, me ha impactado. Transmitía tristeza«, comentaba la presentadora vasca. Ante esto, le pedía al resto de colaboradores que tuvieran tacto a la hora de dirigirse a la diseñadora: «Viene a responder a todas las preguntas. Dada la situación que me he encontrado vamos a hacerlo con tacto, cariño y respeto».

El resto de colaboradores presentes en plató han coincidido con Emma García y han mostrado su preocupación por el estado en el que se encuentra Ana María Aldón. De la misma forma, los espectadores corrían a las redes sociales a preguntarse qué le ocurría a la diseñadora y pedían que por su bien no apareciera esta tarde en el programa.