«Es triste lo que está pasando, pero lejos de tirar más leña al fuego lo que hago es tirar por un camino reconciliador», ha afirmado la mujer de José Ortega Cano.

La última entrevista de Ana María Aldón para la revista SEMANA continúa más que nunca de actualidad. La mujer de José Ortega Cano ha vuelto a pronunciarse sobre la inexistente relación que mantienen Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco, también sobre el posible acercamiento de esta última con Gloria Camila Ortega.

La diseñadora, durante una entrevista en el programa ‘Viva la vida’, ha dejado claro que no desea pronunciarse sobre Rocío Carrasco: «Yo no quiero hablar de ella, no la conozco. Solo he coincidido con ella una vez. ¿Quién soy para juzgarla y hablar de ella? Es triste lo que está pasando, pero lejos de tirar más leña al fuego lo que hago es tirar por un camino reconciliador».

«Yo no me posiciono a favor de nadie. Simplemente respeto su actitud», añadía. También ha querido matizar el titular que aparece en portada de SEMANA: «Yo no entiendo la postura de Rocío Carrasco, pero no me queda más remedio que respetarla». Asimismo, reconocía que entiende perfectamente la carencia que tiene Rocío Flores por haber crecido lejos de su madre, algo que ha vivido de cerca durante su paso por ‘Supervivientes’: «Me ha dado mucha pena. Veo a esa niña y se me parte el alma». Ha confirmado que José Ortega Cano tampoco entiende la actitud adoptada por parte de Rocío Carrasco.

Ha querido dejar claro que en su casa no se habla de ella, pero espera que algún día termine este conflicto: «Ojalá se solucione pronto». Durante su última gran aventura televisiva, ‘Supervivientes, Ana María estuvo al lado de Rocío Flores y pudo entenderla un poco más. Después de esta experiencia ambas se han visto un par de veces y han estado en contacto a través de diversas llamadas telefónicas.

Niega un acercamiento entre Gloria Camila y Rocío Carrasco

La mujer del diestro también se ha manifestado sobre un posible acercamiento entre Gloria Camila Ortega y su hermana, un tema candente en los platós de Mediaset sobre el cual se ha especulado mucho llegándose a afirmar que se había producido recientemente: «No ha habido un acercamiento», zanjaba sin entrar en más detalles.

Además, se ha mostrado visiblemente molesta al hablar de los rumores que han circulado en ‘Sálvame’ donde decían que su marido se había insinuado a otros hombres, entre ellos, a Antonio David Flores. «Mi marido no se merece este trato. No me hace ninguna gracia y a él tampoco. ¿Puede alguien mostrar alguna prueba?». Ha reconocido que al diestro no le gusta escuchar esos comentarios y tampoco se los merece: «Mi marido se ofende, por supuesto». Y se preguntaba por qué tiene que escuchar ese tipo de ofensas cuando no son verdad. «Se merece un respeto. No se merece que le hieran así. Él siempre está ahí para todo el mundo», recalcaba.