1 El cabreo de Jordi Cruz ante el ave cruda de Saray

‘Masterchef’ echa el cierre, además, después de haber emitido una de las escenas más insólitas de su historia: la noche en la que Saray presentaba una perdiz cruda en una de las pruebas del talent. Un plato que puso por nombre «Un pájaro muerto en lo alto de un plato» y que desató la ira de Jordi Cruz, profundamente decepcionado ante aquella «falta de respeto», que consideraba «una vergüenza para todos».

Poco después de aquel episodio, que le costó la expusión, la andaluza pedía disculpas, arrepentida. «Me siento tan tonta y ver a mis compañeros me da mucha alegría. Me siento súper mal por la manera en la que me fui. Me me arrepiento tanto de haber sido tan tonta. Me dio como una embolia mental», se lamentaba.