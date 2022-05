Este martes, Amaia Romero ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo disco, titulado ‘Cuando no sé quién soy‘, que ya está a la venta y que incluye una colaboración con Aitana, con quien coincidió en el programa ‘Operación Triunfo’ en el año 2017. Producido junto con Alizzz, el segundo álbum de la artista es una colección de canciones de amor, reproche, duda y nostalgia. Inicia así una nueva etapa musical muy alejada de los trabajos que hizo tras salir de la Academia. Incluido su paso por Eurovisión en 2018. La navarra y su compañero Alfred representaron a nuestro país en la gala del conocido festival internacional celebrada en Lisboa. «Fuimos con una canción que no habíamos elegido», ha recordado. Cuando echa la vista atrás tiene una visión agridulce de la experiencia: «Éramos un poco como marionetas. En muy poco tiempo hicimos tantas cosas que al final fue inevitable coger experiencia y aprender un montón, pero sí es verdad que fue un poco durillo».

Vídeo: Antena 3

«Ahora viéndolo con distancia, fue tanta locura… Nos cambió la vida por completo», ha destacado la cantante en su encuentro con Pablo Motos. No es la primera vez que la cantante habla públicamente sobre los sinsabores que vivió tras haber ganado ‘OT 2017’ y haber representado a España en el Festival de Eurovisión en 2018. Nunca ha ocultado que no le lo pasó demasiado bien. Los preparativos de la gala, las ruedas de prensa, las presentaciones, las galas, la exposición mediática en general… Todo lo que rodeaba su actuación en tan importante cita musical se le hizo grande.

«Preferiría no haber ido a Eurovisión. Lo pasé mal porque no parábamos de dar entrevistas, hacer un montón de cosas y yo lo único que quería era cantar», confesó en una entrevista para ‘El País’. Fueron demasiados acontecimientos en muy poco tiempo. Esto sumado a su juventud y falta de experiencia, provocó que se sintiera abrumada: «Al principio estaba un poco perdida, no sabía qué estilo quería hacer y tuve mis bajones. Pero cuando terminamos tuve una sensación de descanso».

En su entrevista con Motos, Amaia Romero ha bromeado con la letra de su nuevo sencillo, que dice cosas tan sugerentes como «¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo». Para ella, se trata de un sencillo creado por despecho y «desamor». Su nuevo álbum incluye también el tema ‘La canción que quiero cantarte‘, donde colabora con Aitana y que ya es todo un éxito gracias a su estribillo. «Llevo todo el día cantándola, es pegamento», ha admitido el presentador.

La catalana no ha podido participar en el videoclip de la canción, pero que ambas tenía una idea «un poco loca» para el argumento. «Queríamos que Carlota Corredera fuera mi yo del futuro y María Patiño iba a ser Aitana», ha dicho la cantante, haciendo alusión al parecido físico que existe entre ellas dos con la colaboradora y la expresentadora de ‘Sálvame’.