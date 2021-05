El hermano de Rocío Jurado mandaba un mensaje a la directora del programa arremetiendo duramente contra el colaborador.

Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio, no hay tregua para la familia. El clan de la recordada Rocío Jurado está sufriendo una sobreexposición mediática y nadie permanece indiferente a su relato. Todos quieren pronunciarse. Uno de los últimos ha sido Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila Ortega, quien ha sacado a relucir viejas vivencias durante su último polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. Una entrevista que no ha sido del agrado de Amador Mohedano quien no ha dudado en contestarle con duros insultos.

El hermano de la ‘Más Grande’ mandaba un mensaje a la directora del programa. Un audio que se ha emitido en directo y en el que se manifestaba brevemente, pero de forma muy clara: «Hijo de p*** eres tú, cabrón». En alusión a las palabras que el colaborador acababa de decir sobre la familia. Y es que una de las preguntas a las que había contestado de forma afirmativa Kiko Jiménez es que había escuchado al clan de Rocío Carrasco referirse a ella como «hija de p***».

Los insultos de Amador han tenido también una respuesta inmediata por parte de Kiko Jiménez. «Se había pasado con el vino Amador», ha afirmado. «¿Tú crees que no? ¿Te has dado cuenta de la facilidad verbal para saltar el hijo p***?», comentaba en un tono mordaz. El colaborador, que ha sido muy crítico con la familia de su expareja, también ha asegurado que había escuchado en diversas ocasiones a Rocío Flores llamar «hija de p***» a su madre.

«Yo también he sido manipulado»

El novio de Sofía Suescun ha confesado durante su polígrafo sentirse manipulado por Antonio David Flores. Ha contado con detalle que antes de entrar en la casa de ‘Gran Hermano’ recibió una llamada por parte de este. Le sorprendió porque desconocía por completo que iba a compartir reality con él. «Lo primero que me dijo es que sabía que había tenido ciertos problemas con Gloria. Su llamada se basó en decirme: ‘Solo te voy a decir que en el concurso me respetes y que no te metas en nada, tú haz tu concurso y yo el mío’. Yo le dije que estuviese tranquilo: Yo no te voy a recriminar nada». Una conversación que según él condicionó su posterior participación en el concurso.

También ha afirmado que el malagueño recurrió a su hija para conseguir unos fines televisivos. «Antonio David utilizó a su hija para entrar en ‘Gran Hermano VIP’. Voy indagando y empiezo a preguntar: era un contracto y un pack que iban los dos». Ha explicado que en su momento intentó ir a ‘Supervivientes’, pero la productora no le quería como concursante. «Querían a su hija solo. Luego llega ‘GH VIP’ y aluciné. Para asombro veo que iba a ir Rocío Flores a plató. Cómo que me suena esto a un añito de atrás.