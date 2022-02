La primera edición de anónimos de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ está dando mucho de que hablar. Durante las primeras semanas, Álvaro ha ido teniendo sentimientos más fuertes por Carmen, con quien a lo largo del concurso ha mantenido una excelente relación. El concursante ha asegurado sentir algo más por ella y, tras pensarlo durante un largo tiempo, ha decidido no ocultar más sus sentimientos y sacar fuerza para confesarle lo que siente por ella. Sin embargo, la respuesta de Carmen no ha sido la que esperaba el concursante, que ha terminado con el corazón roto.

Álvaro se ha sincerado con Carmen sobre sus sentimientos hacia ella

Álvaro lleva unos días asegurando que sentía cosas por Carmen. Aunque en un principio tomó la decisión de vivir su amor en secreto, lo ha pensado mejor y ha decidido dar el paso. «Si te soy sincero tengo sentimientos hacia ti. Me gustas mucho», le ha dicho Álvaro. Pero tal y como hemos dicho anteriormente, el amor no es recíproco. Algo que él ya se había imaginado. «Me ha descolocado porque yo a ti te veo como a un super amigo. Quiero que sigamos igual», ha sido la respuesta de Carmen. Y ha querido avisarle de que «no se confunda» si ella le gasta bromas o hace que se ría con ella.

Entre todas sus explicaciones, Álvaro también ha hecho un comentario que ha dejado a Carmen descolocada y sin saber qué decirle: «He hecho un cubo, he pedido consejos a la mitad de la casa…». Bajo su sorpresa, Carmen le ha preguntado directamente: «¿Pero desde cuándo estás así? Poco más y me entero la última». Sin embargo, él ha asegurado que ellos lo sabía también «desde hoy».

Sin embargo, las primeras reacciones entre el resto de compañeros no han tardado en llegar. Carmen, junto a Alatzne, ha entrado en el cubo y han hablado de lo ocurrido: «No me acabo de creer a Álvaro. Igual soy cauta, pero lo tengo en cuarentena desde el principio», ha dicho Alatzne. Sin embargo, Carmen no se cree que lo de Álvaro sea una estrategia y sí se cree que sus sentimientos sean reales: «No creo que sea estrategia ni nada», ha dicho.

Álvaro, roto en el cubo: «No me duele el no, sino sentir que la estoy perdiendo ya»

Álvaro se ha derrumbado en el cubo y ha hablado de Carmen: «Claro que pueden pensar que es una estrategia, pero porque ellos se quedan en la superficie, no bajan al fango. Pero merece la pena bajar al fango». Tan solo tiene palabras de cariño para la concursante y ha asegurado que «Carmen no necesita la estrategia para ganar. Puede enamorar al resto como me ha enamorado a mí, y es lo que me come por dentro. No me duele el no, sino sentir que la estoy perdiendo ya».