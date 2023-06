Alma Bollo, expulsada de 'Supervivientes' entre lágrimas

La aventura de los hermanos Cortés Bollo llega a su fin en 'Supervivientes'. Alma se convierte en la concursante expulsada de la gala del día 8 de junio. La noche comenzó con tres concursantes luchando por quedarse y finalmente era ella la que decía adiós al concurso. Bosco Martínez-Bordiú se salvaba primero y quedó el duelo entre la hija de Raquel Bollo y Jonan Wiergo. Se rompe así uno de los grupos de la isla que conformaban los dos últimos junto con Adara.

"Nunca me lo hubiese imaginado así. He llegado hasta aquí, me he superado en todos los aspectos. He sido una muy buena superviviente", se despedía de todos. Tras su paso por el reality, llega una nueva etapa: "Me alegro de haber llegado hasta aquí, de haber conocido a los que me llevo, que son familia". Solo piensa ya en reencontrarse con su familia y en comer, de las cosas que más ha echado de menos. Para todos ha tenido buenas palabras antes de irse, aún lanzando algún reproche. "A Asraf, por mucho que yo tenga mi opinión, me pareces un buen supervivientes y sigue poniéndole ganas", le decía a uno de los concursantes con el que más ha discutido. "Gracias por dejarme ser y estar, sigue haciendo lo que tu corazón te dicte", entre lágrimas le dijo a su gran amiga Adara.

Alma ha abierto su corazón durante su estancia en la isla. Igual que hizo su hermano Manuel, que terminó su concurso por recomendación médico, pasó por el puente de las emociones. Allí confesó todos los detalles de su dura adolescencia. El tiempo separada de su hija Jimena le lleva a reflexionar sobre su comportamiento con su madre, a la que pidió perdón sin dudarlo. La culpa es algo que me atormenta, he sido muy complicada. Mi adolescencia no ha sido fácil. A mi madre la he hecho sentir muy culpable y por eso me culpabilizo. Se llevaba mucho tiempo fuera de casa trabajando para que no faltase nada y conforme fui creciendo la castigaba", recordó entre muchas lágrimas.

Oriana Marzoli y Alejandro Nieto, nuevos fantasmas del pasado

Ahora no podrá compartir tiempo con los nuevos "fantasmas del pasado". Junto a ella regresaran a España Ana María Aldón y Alexia Rivas. 'Supervivientes' ha encontrado a dos nuevos "fantasmas del pasado". Alejandro Nieto, ganador de la edición de 2022, y Oriana Marzoli pondrán rumbo esta semana a Honduras para convivir con los actuales concursantes. La visita de las dos primeras "fantasmas" ha generado malestar entre alguno de ellos, especialmente después de sincerarse cuándo Laura Madrueño les preguntaba sobre quién no merecía permanecer en la isla o quién era el más vago. Carlos Sobera quería asegurarse antes de mandar a la influencer de que esta vez no abandonaría y cumpliría los días que han hablado con la organización. Sorprendiendo a todos estaba segura de que ahora podría cumplirlo.