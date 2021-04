La ex de Alfonso Merlos, que coincidirá con la colaboradora de ‘Sálvame’ en los Cayos Cochinos, ha afirmado que va en son de paz al ‘reality’. Pero lo cierto es que no ha querido coincidir con su rival de camino al avión.

Hace apenas unas horas, los concursantes de ‘Supervivientes 2021’ tomaban un avión rumbo a Honduras, donde se celebrará, un año más, el ‘reality’ con más éxito de Telecinco. En esta nueva edición, numerosos rostros conocidos se darán cita en los Cayos Cochinos y lucharán por sobrevivir durante semanas en las condiciones más extremas. Es el caso de Alexia Rivas, ex de Alfonso Merlos, que debuta por primera vez en un concurso de televisión y afronta este nuevo reto con muchas ganas e ilusión. También con cierta prudencia, ya que coincidirá con Marta López.

Vídeo: Europa Press

Hace apenas unos días, Alexia confesaba que no sentía reparos por concursar junto a su rival. “Yo voy a juzgar a todos los concursantes desde cero”, decía. Pero lo cierto es que ha tomado distancia de Marta López. Al menos en el aeropuerto de la capital, donde la vimos acceder a la terminal T4 en solitario, evitando en todo momento coincidir en espacio tiempo con la colaboradora de ‘Sálvame’.

No cabe duda de que entre ellas se levantaron muchas y dolorosas ampollas a raíz del escándalo ‘Melros Place’, en el que se destapó que Alfonso Merlos mantenía un idilio con la reportera cuando todos creían que era novio de la ex participante de ‘Gran Hermano’.

Rivas no olvida que cuando se conoció su affaire con el periodista se dijeron cosas “que no eran justas. Y muchas de esas cosas salieron de boca de Marta López, con la que parece evidente que no desea entablar una amistad. Habrá que esperar al arranque de ‘Supervivientes 2021’ para comprobar si ambas mujeres entierran el hacha de guerra e inician una convivencia pacífica. O si, por el contrario, siguen adelante con su enfrentamiento.

Lo que parece claro es que la coexistencia de Alexia y Marta en el ‘reality’ va a dar mucho que hablar. Así lo aseguraba el pasado miércoles Kiko Hernández, quien ya ha adelantado que la audiencia quedará muy sorprendida al conocer detalles inéditos de la vida de la reportera. “No te puedes ni imaginar todo lo que va a salir, va a ser alucinante… Vais a alucinar con algunas exparejas que ha tenido”, ha señalado.

María Patiño: «Alexia cree que soy un títere en manos de una productora»

María Patiño, por su parte, ha explicado en ‘Sálvame’ que Alexia Rivas no tiene un buen concepto sobre ella: “Considera que soy un títere en manos de una productora, que estoy inducida por mis directores y no tengo criterio propio ni individual”. Patiño y Rivas trabajaron durante poco más de un año en ‘Socialité’ y aunque al principio mantenían una relación cordial, a raíz de su noviazgo con Merlos se distanciaron. “Ella se vio en un callejón sin salida y la situación le vino grande», ha expresado la gallega.