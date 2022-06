El acoso y derribo de Alexia Rivas contra Olga Moreno sigue su curso. Si la semana pasada se cruzaron duros reproches en el plató de ‘Supervivientes 2022‘, este martes han vuelto a la carga. La colaboradora ha lanzado nuevos ataques contra la ex de Antonio David Flores. La disputa ha comenzado cuando los invitados a la tertulia comentaban la situación de «los royales», que siguen luchando por la posible obtención de cocos y hojas de la palmera haciendo caso omiso a las normas del reality. Esto ha provocado que la gallega destapase que la sevillana y Lara Sajen robaban comida cuando concursaban en este formato: “El año pasado no nos delatábamos. Olga y Lara robaban latas y potes y no decíamos nada”.

Al escuchar las palabras de la periodista, Antonio Pavón ha saltado como un resorte: «¿Robabais también?», ha preguntado sorprendido. Carlos Sobera ha reaccionado también, atónito: «¿Cómo? ¿De qué nos estamos enterando ahora?». Olga no podía ocultar su cara de indignación. «Eso lo dices tú, yo nunca he robado», le ha dicho a su compañera. «Tú no estabas», le ha echado en cara Olga Moreno a Alexia Rivas Alexia insistía: «Lo de las latas es verídico. Oye, que no pasa nada, yo hubiera robado». Olga Moreno ha desmentido que las declaraciones de Alexia fueran ciertas: «Estarías en otra edición, aparte que yo creo que tú no estabas con nosotros. Estabas en el barco». La aludida se defendía: «Me lo contaron». Y a continuación intentaba: «Yo si volviera robaría lo más grande con el hambre que se pasa». La tensión podía cortarse con cuchillo, pero Rosa Benito intervenía para aportar su punto de vista: «Robar es supervivencia también… Yo cuando estuve en ‘Supervivientes’, Sonia Monroy se ponía encima mía porque era más delgadita. La que robaba era ella», apuntaba Rosa Benito. No es la primera vez que Alexia y Olga se ponen de uñas ante las cámaras. Hace unos días se echaban en cara varias cosas. Ion Aramendi preguntaba que si Marta López y Alexia eran amigas. «Somos compañeras«, respondía la periodista, mientras que la colaboradora de ‘Sálvame’ indicaba que se llevaba bien con ella. Olga Moreno se metía en la conversación para lanzar un comentario que no sentó nada bien a la gallega: «Ser amiga de Alexia, como yo estuve con ella, que creía que era amiga mía…». La que fuera reportera de ‘Socialité’ corría a desmentir sus palabras y dejaba claro que nunca llegaron a ser amigas. «Yo cuando salí y vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga», decía la joven ante la sorpresa de la sevillana. «Eso son las invenciones que tú dices…», se defendía.