Alejandra Rubio sorprende ocupando la silla de su madre en ‘Sálvame’

10 Así ve su futuro en ‘MyHyV’

Como le pasaría a cualquier fan del programa, no se puede resistir y se termina sentando en la silla de los tronistas, aunque dura poco. “Creo que pego más aquí, ¿eh?”, dice mientras se cambia al puesto del “asesor del amor”. Según señala, no está nada interesada en encontrar una nueva pareja, “¡que yo ya estoy casada! Bueno, casada no, pero casi. Yo ya tengo mi marido, mi vida y yo creo que pego más de asesora del amor que de tronista, la verdad”.