3 No solo estaba enfadada, también había secuelas físicas

Sus enfados no solo afectaban a su carácter, sino también a su salud. «Creo que he aprendido mucho al ser así, soy más libre, me he quitado un peso de encima en mi vida porque antes era todo estrés. Hubo una época que me salían herpes en la cara por estrés, ¡espero que ahora no me salgan que estoy estudiando para selectividad! Antes me salían por el simple estrés de la mala vibra que tenia de ‘todo está mal’».