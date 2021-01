«Se lo ha tomado muy bien para la entrevista tan sucia que le estaba haciendo», ha afirmado la joven sobre su abuela.

La sonada entrevista que Isabel Gemio hizo a María Teresa Campos en su canal de YouTube continúa en boca de todos. La veterana comunicadora se sintió totalmente atacada por una persona a la que siempre ha considerado su amiga. En medio de la polémica, Alejandra Rubio se ha pronunciado al respecto reconociendo que desconocía por completo quién era Isabel Gemio.

«Yo no sabía quién era esta mujer. No sé quién es», ha afirmado este domingo en ‘Viva la vida’. «En mi opinión jugó sucio», ha añadido. Es más, ha criticado a la periodista como entrevistadora: «La veo muy nerviosa, como que no lleva bien la entrevista. Ella le quiso hacer una entrevista desde una posición más altiva y al final se reflejó totalmente». En cuanto a la postura que adoptó su abuela, la joven ha valorado de forma muy positiva su reacción: «Se lo ha tomado muy bien para la entrevista tan sucia que le estaba haciendo».

Por su parte, Terelu Campos también se ha manifestado, indicando que el desencuentro comenzó en el momento que «ella dice hola y le contesta que tiene 80 años. Eso le ha molestado a Teresa. La insistencia en determinados temas a ella le violentó y le molestó mucho». Un polémico asunto que ha afectado considerablemente a la matriarca del clan Campos como ha confirmado su hija. «Te mentiría si te dijera lo contrario. Teresa ha pasado unas semanas mal y esto le ha revuelto mucho. Me ha llamado varios veces muy disgustada». Sin embargo, ahora mismo cree que ya ha aclarado lo que tenía que decir y está tranquila.

Terelu ha valorado de la siguiente forma la entrevista que realizó Isabel Gemio: «De alguna manera ella siempre es muy crítica con el tipo de entrevistas que hacen otros, y al final son las mismas en todos los lugares». También ha hecho referencia a la gran amistad que siempre ha existido entre ambas y que se remonta a tres décadas atrás: «Isabel siempre se ha jactado de ser amiga de Teresa y en esta ocasión no he visto un trato de amistad, que siempre he visto que han tenido. Te estoy hablando de 30 años de amistad. Teresa creía que iba a corresponderla y cuando llegó, se encontró con otra cosa que le descolocó».

Isabel Gemio se ha defendido

La periodista ha querido manifestarse vía redes sociales donde ha explicado su versión después de haber estado en el foco de la noticia. Ha señalado que si hubiese sabido que a María Teresa le iba a molestar el tema de la edad nunca se lo hubiese dicho: «Lo que no quiero es molestarla. Yo lo veo como un mérito y que esté como está. Yo firmaría y se lo dije».

Instagram«Cuando me llamó cerda, algo que han destacado muchos titulares, no le di importancia porque había confianza», ha añadido. «No era una entrevista para hacerla quedar mal. Nadie que me conozca puede pensar eso de mí. No necesito polémica ni la quiero. He pensado, incluso, en retirar la entrevista y renunciar a todas esas visualizaciones», explicaba visiblemente afectada por todos los comentarios y críticas que se han vertido sobre su persona. «Yo me exijo muchísimo, pero no con mala intención. Así que, por favor, no hagan más daño. Es lo único que pido. Solamente pido que me dejen vivir en paz», concluía con los ojos vidriosos.

La veterana comunicadora fue protagonista de una entrevista muy tensa en el canal de Youtube ‘Charlas con alma’ de Isabel Gemio que ha generado un sinfín de titulares. El encuentro comenzó con mal piel aludiendo a la edad de María Teresa, algo que no le gustó. Posteriormente, se le preguntó por diversos asuntos, entre ellos, sobre su expareja, Edmundo ‘Bigote Arrocet’ y su paso por el programa ‘Qué tiempo tan feliz’. Cuando Isabel Gemio le dijo que la veía muy «cuidadosa» en sus respuestas, María Teresa fue tajante: «Yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres eso, no te pones al pie de los caballos. Si te doy un titular es porque quiero. No has conseguido meterme, yo no me voy a meter. Y, además, ya es larga la entrevista. ¡Ya llevamos una hora!».

Isabel Gemio también preguntó a la comunicadora si sentía temor a ciertos titulares, algo que también respondió a la defensiva: «Yo no colaboro ni dejo de colaborar. Yo no vengo aquí a decir que estoy dolida con nada, yo paso. Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista», le espetó molesta.