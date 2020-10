Sobre la entrevista de su abuela en ‘Sábado deluxe’, la joven ha reconocido que hubo cosas que no estuvieron bien: «Yo si fuera ella no me hubiera sentado».

Alejandra Rubio se ha visto, inevitablemente, salpicada por la última polémica del clan Campos: la entrevista de María Teresa en ‘Sábado Deluxe’. La joven se ha pronunciado al respecto asegurando que a su abuela se le fue de las manos. Además, ha contestado a Jorge Javier Vázquez uno de los que ha sido más críticos con ella.

«Mi abuela no se acordaba de lo que había dicho». Alejandra ha reconocido que al día siguiente comieron juntas y le preguntó al respecto, pero quizás por los nervios, había olvidado algunas cosas y que fue un juego que se le fue de las manos. «En eso estamos de acuerdo todos, pero se están pasando con ella, las Campos no somos unos verdugos”.

Se ha mostrado visiblemente molesta con las diversas voces críticas con la comunicadora: “Ahora no paran de salir personas que han sido maltratadas por mi abuela, qué casualidad”. También ha querido desmarcarse en cierto modo del clan Campos como un bloque indivisible y aboga por ser independiente: «Es verdad que yo al final estoy aquí por ellas, pero lo que una dice no todas tienen que pensar lo mismo», reconocía cansada.

También ha tenido tiempo para hablar de Jorge Javier Vázquez, uno de los que han sido más críticos con ella: «Nadie le dice nada a Jorge». Acusando a ciertos colaboradores de tomar partido por el de Badalona. El presentador, por su parte, afirmó que ella tiene una doble en cara. «Lo que no puedes hacer es encontrarte a Belén Esteban en maquillaje, decirle que tu abuela no estuvo bien conmigo, que te daba apuro encontrarte conmigo por los pasillos y no saber qué decirme. En estos momentos, en lugar de justificar lo injustificable, debéis optar por el silencio. Has quedado como una ridícula», decía en ‘Sálvame’.

Tras ver de nuevo las imágenes del presentador anteriormente mencionadas, la pequeña del clan Campos ha hecho hincapié en que «flipé» puesto que ese día no vio el programa de las tardes de Telecinco y cuando le preguntaron en la calle por ello no sabía qué responder. «Me sorprende que nadie me escribió para decirme que Jorge estaba hablando de mi abuela. Dije ‘madre mía’ porque no sabía qué estaba pasando. Yo respeto a Jorge pero no le tengo miedo a este señor, no le tengo ningún miedo«, aclaraba.

Sobre su encuentro con Belén Esteban, la versión de Alejandra Rubio dista mucho de la de la colaboradora. En concreto, la hija de Terelu Campos ha hecho hincapié en que fue la de Paracuellos la que fue detrás de ella para preguntarle cómo estaba: «No le digo en ningún momento que tengo miedo de encontrarme con Jorge Javier. ¡¿Cómo le voy a decir qué vergüenza encontrarme con él?! Le dije que estaba preocupada por que había pasado (la entrevista de su abuela) pero no hablamos de ningún encuentro con Jorge», admite.