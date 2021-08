La colaboradora ha reconocido que le entristece la situación por la que están pasando su madre y su tía, pero insiste en que todas las partes lo han hecho mal.

Cuando parecía que las aguas estaban calmadas, el Clan Campos vuelve a estar en el punto de mira a raíz del polémico encuentro entre Kiko Hernández y María Teresa Campos hace unas semanas en casa de la veterana comunicadora. Carmen Borrego y Terelu Campos no están pasando por su mejor momento y han recocido que están distanciadas. La tercera en discordia, Alejandra Rubio, ha explicado que no quiere que se llevan mal por su culpa, aunque insiste en que todas las partes han hecho las cosas mal en su familia.

A pesar de mostrarse un poco coartada por la presencia de su madre en plató, Alejandra Rubio se ha mostrado sin filtros y ha confirmado que se encuentra muy triste por la situación de distanciamiento por la que están pasando las hijas de María Teresa Campos. La hija de Terelu Campos es muy clara y asegura que el conflicto es entre ella y su tía Carmen Borrego y no quiere que su madre se meta en medio. «Siempre le he dicho que no cambiara su relación con su hermana por mí«, confesaba.

Este viernes, durante ‘Viva el verano’, Terelu Campos tomaba partido, se decantaba por apoyar públicamente a su hija y reconocía que no le estaba gustando la actitud que estaba mostrando su hermana en las últimas semanas. Unas palabras que Alejandra Rubio agradecía este sábado en ‘Viva la vida’: «Te lo agradezco porque ya me estaba sintiendo mal, siento que estoy menos loca. No le he pedido a mi madre que se posicione, solo que sea justa. Es su hermana y yo soy su hija, no estoy diciendo que se tenga que llevar mal con ella. Necesitaba que mi madre me reconociera algunas cosas«.

Por su parte, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ insistía que lo más importante de su vida era su hija y su madre, así como su hermana, aunque resaltaba que siempre iba a intentar dar la cara por su pequeña. «Todo lo que cause dolor a cualquiera de ella, y a la vez me cause dolor a mí, es un desastre», comentaba.

Alejandra Rubio volvía a insistir en que su madre había tenido que hacer frente a algunas polémicas que no le correspondían y que estaban causadas por Carmen Borrego. Además, dejaba claro que en ningún momento iba a entrar en valorar el trabajo de Terelu Campos en ‘Viva la vida’ porque ella acababa de aterrizar en el programa de Telecinco. «Carga con lo de todo el mundo, creo que ese es el motivo del distanciamiento«, opinaba la joven.

Alejandra Rubio vuelve a mostrar su hartazgo con Kiko Hernández

Una semana más, la comida entre Kiko Hernández y María Teresa Campos ha estado en el punto de mira y Alejandra Rubio se ha mostrado cansada del asunto. La joven no quiere dar su brazo a torcer y continúan afirmando que su abuela no es conocedora de los insultos y ataques que el colaborador de ‘Sálvame’ ha vertido sobre ella en televisión. «Quién conozca a Teresa sabe que no tiene ni idea de lo que ha pasado. Ella dice que no cree que él haga eso. Volvemos a que esto es televisión, su televisión y su mérito será meterse con la gente. Kiko, tú haces daño y yo te contesto, que quede muy claro. Me voy a defender de lo que me digáis, no voy a venir aquí y quedarme callada», decía de forma tajante.

Por su parte, Terelu Campos, con el semblante serio, volvió a hacer hincapié en la importancia de proteger a su madre y hacer todo lo posible para que fuera feliz ajena a cualquier tipo de polémica. «Todos la queremos mucho, me consta que es así y lo creo profundamente. Tenemos la oportunidad de demostrárselo, estando con ella, disfrutando, haciendo que se lo pase bien, no hay que llevarlo a un plató de televisión. Sé que ella es feliz cuando van compañeros, no tengo nada que recriminarle, que vayan a verla», sentenciaba.