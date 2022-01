Alba Carrillo llevaba dos semanas sin pisar un plató. Una desaparición que muchos achacaban al enfrentamiento que protagonizaron tanto su madre como ella con Jorge Javier Vázquez. Lucía Pariente desde ‘Secret Story’, programa del que por cierto el catalán la expulsó de plató, y Alba Carrillo desde que cargara contra él en sus redes sociales. Si bien se ha apuntado a que su ausencia se debía a un castigo para que se pensara dos veces lo que decía, ha sido este jueves 13 de enero cuando ha vuelto a la televisión. La modelo ha regresado a su puesto de colaboradora en ‘Ya es mediodía’, tal y como ella misma cebaba en sus redes sociales unas horas antes. «¿Quién vuelve hoy al fresh? A ver si sabéis quién es…», decía con cierto tono de broma.

La tertuliana ha vuelto con total normalidad a la sección, de hecho, ha tratado junto a su compañero, Jorge Pérez, uno de los asuntos del día: las reaccionas de Olga Moreno y Rocío Flores a la nueva pareja formada por Antonio David Flores y Marta Riesco. Se ha mostrado sorprendida por esta unión sentimental, en especial, por la decisión de la periodista, dado el huracán mediático que llegará a su vida con ello. Feliz y tranquila de retomar sus labores profesionales, parece que Alba Carrillo retoma su trabajo sin pelos en la lengua, pero sin demasiadas ganas de meterse de nuevo en un jardín como hace solo unas semanas. Este toque de atención podría haber servido a la ex de Feliciano López para darse cuenta de que debe ser menos impulsiva, especialmente cuando el asunto tenga que ver con pesos pesados como Jorge Javier Vázquez u otros presentadores de la cadena.

Pero, ¿qué sucedió entre el comunicador y Alba Carrillo para que no se haya contado con ella en televisión desde entonces? Al no estar de acuerdo con que Jorge Javier quisiera expulsar a su madre en la final del reality después de que ella dudara del programa, Alba compartió una publicación de Raquel Salazar con la que estaba de acuerdo: «¿Siempre mujeres? Señoras, hay que estar calladitas y dejarse humillar. Ya vendrá luego una docuserie que hable de violencia machista y limpiará todo mal«. Todo un ataque no solo al presentador, sino también al grupo de comunicación de Paolo Vasile.

Esta vuelta tiene condiciones y Alba Carrillo conoce los requisitos que debe cumplir si quiere continuar en la plantilla. Sabe que da juego, pero también que debe respetar y controlarse ante sus impulsos, más aún si analiza que desde esta bronca no han vuelto a contar con ella. Al menos, durante dos semanas Lo que se desconoce es cuándo Lucía Pariente volverá a estar al pie del cañón en un plató y si Alba coincidirá de nuevo con Jorge Javier o por el contrario ya no volverán a cruzar palabra. Cabe recordar que él fue muy claro con ambas: «Cuidadito familia Carrillo Pariente. Como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto».

