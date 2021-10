Alba Carrillo, en pie de guerra contra Isabel Rábago: «No la quiero en mi vida ni a tres kilómetros»

Apenas unas horas después de romperse en el plató de ‘Secret Story’ tras ver lo que ella considera una traición por parte de Isabel Rábago, Alba Carrillo se ha dirigido a sus fans para lanzar un mensaje bomba contra la periodista, con la que definitivamente ha roto su amistad.

«Ya mejor. He estado toda la noche con migraña después de la noche de ayer, que mi madre fue la protagonista cuatro horas… Pero ya estamos fuertes otra vez», arranca diciendo en un vídeo que ha compartido a través del perfil oficial de su madre, Lucía Pariente, en Instagram. En su mensaje audiovisual, la colaboradora de Mediaset ha justificado por qué en la última gala del ‘reality’ pidió que expulsaran a su madre: «Tuve que decir que quiero que mi madre se vaya para poder hablar con ella. Pero quiero intentar hasta el último momento que se se salve. Se merece estar ahí».

También se ha quejado del trato que ha recibido su progenitora por parte de sus compañeros: «¡Anda que no provocan y descalifican a mi madre». «Pero me voy a centrar en las cosas buenas. A la gente que se moja y a las personas que no vivimos de puntillas nos pasan estas cosas».

La parte final, -y más guerrera-, de su mensaje, ha sido cuando ha hecho mención a la periodista. Hasta ahora la ha considerado una de sus mejores amigas, pero después de verla criticar el juego de Lucia Pariente no desea verla ni en pintura. «Lo de Isabel Rábago ya no tiene nombre. Es una actitud absolutamente deleznable», ha dicho. «Después de la gala la vi que se jactaba de decir que si se ha salvado es porque le ha gustado a la gente y que estaba haciendo un buen concurso. Y no le daba nada de pena ni de dolor el verme llorar. Es una persona a la que no quiero en mi vida ni a tres kilómetros».

Mientras Lucía hacía este alegato a favor de su madre, Isabel Rábago se desahogaba en la casa de Guadalix de la Sierra sobre lo sucedido. «A ella la he defendido hasta la saciedad y si no quiere ser mi amiga por esto…», le confesaba a uno de los Gemeliers.

Parece claro que a estas alturas, la relación entre Alba Carrillo e Isabel Rábago está rota. No hay vuelta atrás. Al menos, para la exmodelo. Herida, decepcionada y dolida, no entiende cómo ha podido enfrentarse a su madre. La convivencia, ya se sabe, tiene estas cosas. Y la periodista ha querido ser libre de expresar ante las cámaras lo que verdaderamente piensa de su compañera, por mucho que le pese a la madrileña.

Fue el pasado martes cuando la baraja entre Alba e Isabel se rompía. «A mí este concurso ya me ha costado una amiga, te pido por favor que no te acerques a Isabel. Para mí esto es más que un juego», confesaba Alba durante su breve charla con su madre en directo.

Alba Carrillo se siente «traicionada» por Isabel Rábago

Rota en llanto, explicaba que se siente «muy traicionada» por su amiga. Minutos antes había protagonizado una fuerte discusión con María Jesús Ruiz. Tan mal estaba que hasta Terelu salió en su defensa. «Esto es la vida real. Trabajamos donde trabajamos. Pero existe una vida real», sentenciaba la malagueña. «Esto es un concurso y en la vida real las personas sufren como consecuencia del trabajo. Tenemos que asumirlo. Tenemos que ser valientes y decir que a veces nuestro trabajo nos lleva por delante».