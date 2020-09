La artista, Alaska, ha sido confirmada como la nueva sustituta de Concha Velasca en el programa de Televisión Española, ‘Cine de Barrio’

Poco antes de que el programa cumpla 25 años en la pequeña pantalla, cambiará de presentadora. Será Alaska la persona encargada de poner voz y rostro a un espacio mítico de la cadena de Televisión Española como es ‘Cine de Barrio‘, sustituyendo así a Concha Velasco, quien dice adiós a este formato casi una década después de comenzar en él. Empieza una nueva temporada y lo hace de la mano de alguien que conoce a la perfección el medio, pues es cantante, actriz y presentadora y sabe al dedillo todo lo sucedido a lo largo de varias décadas, lo que, sin duda, servirá de mucho a Alaska durante su emisión. Después de que TVE lo confirmara, Alaska ha compartido muy orgullosa la noticia en sus redes sociales.

«¡Gracias! Esto es un sueño. El cine español es una de mis referencias culturales más sólidas y Cine de Barrio una de mis citas ineludibles de las últimas décadas. Recibo el testigo con inmenso respeto hacia quienes me han precedido. Estoy muy nerviosa…

#CineDeBarrio», ha escrito. Sus palabras delataban que estaba emocionada, aunque con los nervios a flor de piel. Habrá que esperar hasta el sábado 26 de septiembre para ver por primera vez a la esposa de Mario Vaquerizo al frente de ‘Cine de Barrio‘, siendo ese mismo día el día en el que se despedirá como se merece a Concha Velasco, la actriz que tan buenos momentos le ha regalado a este espacio que llega ahora a las ‘bodas de plata’.

No obstante, cabe señalar que la salida de Concha Velasco no ha sido decisión de ningún jefe, sino solamente de ella misma. La prestigiosa actriz tenía claro que su deseo era el de centrarse en el teatro y en su familia a sus 81 años, por lo que optó por comunicar a los directivos que dejaba, aunque con mucha pena, el programa. «Han sido once años maravillosos y este es el momento justo de dejarlo. Los que de verdad me conocen saben que soy honesta, honrada y valiente. He tenido problemas con Hacienda y a diferencia de otros yo no me he ido de España, me he quedado aquí, he cambiado de casa y estoy en paz con todo el mundo», espetó la intérprete a ‘ABC’

Por este programa que tantos años nos ha acompañado han pasado presentadores de la talla de José Manuel Parada, Carmen Sevilla o Inés Ballester, cada uno en diferentes etapas y durante un tiempo distinto. Todavía es una incógnita cuánto estará Alaska al frente, aunque ella espera que sea mucho, pues está pletórica ante esta aventura televisiva.