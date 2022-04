La nueva edición de ‘Supervivientes‘ está a la vuelta de la esquina y los diferentes programas de Mediaset se están encargando de confirmar los nombre de los participantes. Este fin de semana, ‘Viva la vida‘ ha sido el encargado de anunciar uno de los bombazos del casting. Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de la segunda edición de ‘Operación Triunfo‘, se convierte en la tercera concursante confirmada del reality de aventuras de Telecinco.

Ainhoa Cantalapiedra cuenta los días para saltar del helicóptero y comenzar su aventura en Honduras. La concursante de ‘Operación Triunfo 2’ se suma a la lista de concursantes ya anunciados. Entre ellos están Nacho Palau y Kiko Matamoros. La cantante está deseando comenzar esta experiencia: «Me pilláis haciendo una lista un poco especial, para ir a un lugar de aventura total lejos de aquí. Entre sol, entre bichos, un poco de hambre… Una lista que pertenece a ‘Supervivientes 2022’. Pronto nos veremos«.

A pesar de que se ha mantenido alejada del foco mediático durante mucho tiempo, Ainhoa Cantalapiedra ha continuado ligada a la televisión. En concreto, recientemente se encargó de poner la voz a la cabecera de ‘Sobreviviré after show’, el programa presentado por Nagore Robles en Mitele Plus. A pesar de que se alzó como la ganadora del talent de La 1 de TVE, la cantante ha reconocido en varias ocasiones que «las cosas no se hicieron bien«. En los últimos meses, también ha puesto la voz a varias cabeceras de varias telenovelas en Ecuador, Miami y México. Lo cierto es que la vasca tiene muchas ganas de embarcarse en esta aventura y ha confesado que hace dos semanas fue cuando firmó el contrato: «Yo llegaba de México hace cuatro meses y me avisaron hace dos semanas y dije: ¡pues vámonos!». En la conexión con ‘Viva la vida’, Kiko Matamoros se ha mostrado encantado de conocer a su nueva compañera, aunque ha reconocido que no ha seguido su trayectoria tras su paso por ‘Operación Triunfo’. «Me pareces una persona muy interesante«, comenta el colaborador.

El motivo por el que Kiko Matamoros concursará en ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros tiene la intención de que su paso por Honduras le sirva para desconectar y vuelva con la mentalidad renovada. Eso sí, le da respeto las posibles disputas que surjan durante la convivencia. «Tengo un poco de ansiedad. Será en días cuando nos vayamos. Dejo una estabilidad que no tenía desde hace mucho tiempo. Tengo una comunicación con mis hijos maravillosos y una pareja con la que llevo tres años y la voy a echar mucho de menos. Tengo muchas esperanzas en hacer bien las cosas y no defraudar a la gente que ha confiado en mí», insiste. De la misma forma, el colaborador de ‘Sálvame’ reconoce que también le da miedo el hambre que puede pasar en Cayos Cochinos porque «soy un hombre que come un montón». Por último, no ha querido confirmar si será su pareja quien le defienda en plantón.

El tertuliano se une así a Nacho Palau, el primer concursante confirmado de ‘Supervivientes’. El ex de Miguel Bosé da un paso al frente y se tirará del helicóptero y permitirá que los espectadores le puedan conocer en profundidad. Apasionado por el arte y dedicado profesionalmente a la escultura, Palau fuera fue pareja de Miguel Bosé durante 26 años, aunque nunca lo confirmaron de forma oficial. Tienen cuatro hijos, fruto de la gestación subrogada. Dos de ellos son hijos biológicos del escultor y los otros dos, del cantante. Se trata de su primer reality. Falta esperar a conocer quiénes engrosarán la lista de participantes.

