Poco a poco se completa el plantel de la nueva edición de ‘Supervivientes’. El último nombre en confirmarse ha sido el de Agustín Bravo, uno de los presentadores más míticos de nuestro país, que ha desarrollada una dilatada trayectoria tanto en radio como en televisión. Uno de sus trabajos más recordados fue, sin duda, el ‘Telecupón’, un espacio que conducía junto a Carmen Sevilla.

Se convierte así en el decimotercer concursante confirmado por la cadena para su reality más extremo. Un nombre que ha revelado Emma García este mismo domingo durante el programa ‘Viva la vida’. Agustín Bravo, de 60 años, se mostraba feliz de embarcarse en este nueva aventura televisiva. «Es un formato que hay que cuidar, creo que es el que va a sobrevivir a todos porque trata de retos, trata de superarte y de cosas que te ponen al límite».

Natural de Almaraz, Cáceres, es uno de los rostros más visibles de la televisión de los años 90. Debutó junto a un grande, Jesús Hermida, en el programa ‘Por la mañana’ de TVE. Asimismo ha conducido muchos espacios, entre ellos, ‘Bravo por la tarde’ de Canal Sur. Un trabajo por el que cuenta con una Antena de Oro al ‘Mejor presentador’ concedida en 2001. Una de sus últimas incursiones televisivas ha sido en ‘A buenas horas’, programa de la televisión autonómica de Castilla y León. Todo ello sin olvidar que también ha realizado algunos trabajos como actor. En cuanto a la personal, el presentador mantiene un sólido matrimonio desde hace casi dos décadas. Está casado con Susana Abad y son padres de una niña, Alejandra.

Agustín Bravo compartirá aventuras junto a Valeria Marini exparticipante de ‘Grande Fratello VIP’; Lara Sajén, exconcursante de ‘Maestros de la costura’; el bailaor Antonio Canales; la periodista Alexia Rivas; la colaboradora Marta López (un nombre que confirmó SEMANA en exclusiva); Tom Brusse de ‘La isla de las tentaciones’; Sylvia Pantoja, prima de Isabel Pantoja; Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores; el exconcursante de ‘MasterChef’ Carlos Alba; el novio de Anabel Pantoja, Omar Sánchez; Melyssa Pinto y Lola (estas últimas de ‘La isla de las tentaciones’).

El estreno de la nueva edición de ‘Supervivientes’ es inminente y la mujer de Antonio David Flores figura como una de las grandes estrellas gracias a la repercusión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Muchos son los que se preguntan sin finalmente viajará a Honduras después de que la cadena no cuente con las colaboraciones de su marido. Por su parte, Lara Álvarez repetirá en su puesto de presentadora, al frente de las conexiones desde Honduras. La asturiana aseguró recientemente que la empresaria sí participaría en el concurso. «Olga tiene una gran oportunidad de vivir esta experiencia y si tiene la fuerza no se va a arrepentir. No daría credibilidad a nada hasta que no anuncie lo contrario».