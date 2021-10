Rodri rompió su regla de oro de no regresar a la televisión para llamar a Adara y advertirla de que su relación con Los Gemeliers podría serle perjudicial y le alerta sobre su doble juego con ella

Adara Molinero vuelve a sufrir por amor y es que su ruptura de Rodri Fuertes le ha dejado sumida en la tristeza. Recorre las estancias de ‘La casa de los secretos’ llorando al recordar los momentos felices de su intensa historia de amor, así como las trabas que impiden que puedan estar juntos. Ante esta situación, el influencer ha roto una de sus normas de oro de alejarse lo máximo posible de la televisión, aceptando entrar telefónicamente para darle ánimos a su exnovia, confesarle que aún le apoya desde fuera, que su familia está orgullosa de ella y que su bebé se encuentra en perfectas ocasiones. La llamada no podría haber sido más acertada, pero lo que muchos han criticado es cuando Rodri ha colado una advertencia sobre Los Gemeliers que no ha pasado inadvertida para nadie, pese a estar bien hilvanada.

La advertencia de Rodri sobre la conveniencia de acercar posiciones con Los Gemeliers podría cambiar el rumbo del concurso, pero el influencer espera que si se produce un giro de timón, éste le sea favorable a su exnovia. Mientras Rodri trataba de darle ánimos a Adara, recordándole quién es y qué es lo que le conviene, coló una pullita con objetivo marcado: “La gente que no te quiera conocer o lo que sea, pues no pasa nada. Ten cuidado en esa casa con todo lo que esté duplicado, todo lo que esté duplicado no está bien. Entonces ya está. Vive tu concurso y lo harás bien seguro, ya lo verás”, le dejaba caer el influencer a su ex para darle pistas de quién podría traicionarla o quién no le conviene que estreche lazos al ser rivales.

La forma sutil en la que Rodri ha hecho referencia a que Los Gemeliers no son los mejores compañeros de concurso ha sido muy comentada en las redes sociales. Unos han criticado que se filtre este tipo de informaciones de percepciones del exterior que pueden cambiar el rumbo del programa, pero otros aplauden que le dé pistas a su exnovia para que no cometa errores al confiar en quien no se lo merece.

Se destaca mucho el doble juego de los gemelos con Adara, al estar compartiendo confidencias con ella, reír sus bromas, pero criticar sus pasos con el resto de sus compañeros siempre que encuentran motivo. Especialmente Jesús, que ha hecho buenas migas con ella, pero luego no ha tenido reparos en hablar especialmente mal sobre la que se esperaba que ya era su amiga por el trato mantenido durante sus primeros días de convivencia.

Adara quizá no haya tenido en cuenta la importante advertencia de Rodri sobre Los Gemeliers de que “todo lo que esté duplicado no está bien”. Ella estaba más centrada en oír la voz de su exnovio, de dejarle claro que si habla de él en la casa es porque le remueve mucho su ruptura y no puede evitarlo, pese a que él se lo hubiese prohibido de antemano. Él no quiso que esto fuese una preocupación añadida para ella, por lo que le dio permiso para hablar de lo que sienta siempre que le plazca sin importarle lo que hay fuera, pues en el exterior todo va perfectamente.

“Fuera está todo bien y tranquilo. No tengas presión por lo que te diga la gente. La gente te quiere por cómo eres. Yo te dije que pasara lo que pasara iba a estar ahí. Quien no te quiera conocer, ellos se lo pierden. Di madre mía las veces que quieras, haz el loco, baila como en la fiesta de ayer”, le animaba Rodri a su ex con esperanzas de que se recomponga de su ruptura y comience a disfrutar de la experiencia que le brinca ‘La casa de los secretos’, que tantos intensos recuerdos le evoca.