Las altas esferas de ‘Sálvame‘ se han puesto las pilas y han comenzado a hacer muchos cambios tras experimentar una caída en picado de la audiencia. Ahora apuestan por el Lemon Tea junto a Terelu Campos y María Patiño y, además, han traído de vuelta a Anabel Pantoja, quien abandonó el programa hace ya unos meses. Ahora vuelven a dar un giro de tuerca con Adela González Acuña, la nueva presentadora de ‘Sálvame‘, que quién sabe si sustituirá a Paz Padilla. Y es que cabe recordar que su crisis en el programa es un hecho, tanto que se está tomando un tiempo para saber si quiere recuperar su puesto o, por el contrario, quiere abandonarlo para siempre. Pero, ¿quién es Adela?, ¿qué datos se conocen de esta periodista que se incorpora a plató para remontar los datos? Ella se define como alguien familiar, trabajadora y que disfruta mucho cocinando, lo que sirve como pinceladas para ayudar a conocerla.

Aunque para algunos espectadores pueda resultar una completa desconocida, lo cierto es que Adela González Acuña cuenta con una dilatada carrera en el mundo del periodismo. A su espalda tiene más de 20 años trabajo ya sea como reportera o como presentadora de programas en directo, ejemplo de ello, cuando ejerció de presentadora en ‘La Redacción o ‘Madrid directo’. Su perfil es amplio, prueba de ello, que sea capaz de ponerse al frente de programas de corazón o informativos en periodos electorales. ‘Euskadi directo’, ‘Está pasando’, ‘Lo que faltaba o ‘Más vale tarde’ son otros de los trabajos en los que Adela aporte su talento.

Ella será quien aporte datos y contextualice las noticias en ‘Sálvame’, aunque con informaciones objetivas. En la sección ‘Naranja’ aportará otro enfoque al espacio de televisión y, además, traerá consigo un aire fresco que el programa vespertino ansía desde hace tiempo. Ella misma se ha confesado acerca de su aventura televisiva, la cual comienza muy pronto tanto para ella como para el público.

«Mi incorporación a ‘Sálvame’ es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias, y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano (…) Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena», ha dicho Adela, la nueva apuesta de ‘Sálvame’.

Su drama familiar

Es una mujer de armas tomar y ha pasado por situaciones dramáticas a lo largo de su vida. Fue en el año 2020 cuando perdió a su hija de tan solo ocho años tras luchar contra un cáncer que desafortunadamente no pudo superar. La propia Adela comunicó la triste noticia a través de su perfil, donde, a pesar de estar destrozada, demostró ser una mujer valiente y llena de amor. «Nuestro dolor infinito se mitiga con ese aliento cercano (…) Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos l@s espectadores que me han enviado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia», dijo.