Parece que no hay tregua entre Adara Molinero y la familia de Hugo Sierra. Después del duro enfrentamiento que protagonizaron el uruguayo y Elena, la madre de la ganadora de ‘GH VIP 7’, en ‘Supervivientes’, ha comenzado una nueva guerra en plató. En esta ocasión, la de Madrid le ha declarado la guerra a Adriana, madre del concursante.

La madre de Hugo Sierra intervenía en ‘Conexión Honduras’ para valorar la nueva discusión entre Ivana Icardi y su hijo. Sin embargo, se llevó una sorpresa después de que Adara, que se negó a saludarla, comenzara a arremeter contra ella. «Esta mujer se dedica a machacar en las redes sociales a mi madre», decía la ex de Gianmarco Onestini. «Desde que pasó lo que pasó he intentado que la relación fuese más tranquila y estar bien, he intentado no criticar a Hugo, pero ella se dedica a criticar y machacar a mi madre por redes«, se explayaba. Hugo está en la isla y es su hijo pero esa señora que está ahí es mi madre y me duele lo que se dice de ella», afirmaba.

Ante esto, Adriana cortaba a la joven y aseguraba que a ella también le dolía lo que se decía de su hijo. «Yo no pongo nada de tu hijo, más que nada porque no tengo Twitter. Se dedica a manipular las situaciones, a decir que mi madre dice que Hugo es un maltratador y cosas así… De vergüenza esto», respondía la exazafata. Ante esto, la madre de Sierra negaba la mayor y mantenía que no había publicado nada sobre Elena en sus redes sociales. «A ti te dolerá tu hijo pero a mí me duele mi madre que es la que me ha parido», respondía Molinero.

«Deja de provocarme»

No contenta con lo que estaba ocurriendo, la madre de Sierra sacó la artillería pesada y comenzó a atacar a la madre de su nieto. «Yo solo sé que estás enojada conmigo porque sigo en las redes a Óscar Álvarez (ex de Adara) y eso fue lo que te enojó», arremetía.

Ante las palabras de su exsuegra, Adara, que no daba crédito a lo que estaba pasando, catalogó sus palabras como un golpe «muy sucio» e hizo hincapié en que era una mala persona. «Se te está viendo la cara y lo mala persona que eres, no voy a entrar en tu juego de provocarme. Deja de provocarme continuamente. Es muy fuerte, es muy guarro lo que ha hecho», insistía.

La madre de Hugo no quiere ver a Adara

Cuando parecía que todo se había calmado, la madre de Hugo Sierra volvió a intervenir en el programa de Jordi González. Sin embargo, cortó de forma inesperada la conexión con plató después de que Adara se dirigiera a ella. «Yo con esta señora no voy a hablar más«, decía enfadada y acusaba a la de Madrid de ser una mentirosa por ir espetando que el uruguayo no quería que la joven viera a su hijo. «Aquí la única mentirosa que hay eres tú. Ya está bien, ya me he cansado de callarme», finalizaba la concursante de ‘El tiempo del descuento’.

Ivana y Hugo pasan por sus horas más críticas

Ivana Icardi y Hugo Sierra no están llevando muy bien el hecho de estar separados debido a que están en equipos diferentes. La argentina siente que su pareja no le hace caso, aunque no tira la toalla y le prepara un regalo para celebrar sus dos meses de relación. «Estoy pensativa, soy egoísta por pensar en mí. A lo mejor yo no sería así, tampoco la gente tiene que hacer lo que yo haría. Mañana hacemos dos meses, quiero hacerle algo de regalo. Lo quiero pero tampoco tanto para quitarle los cordones a mis zapatillas de deporte (para hacerle un collar)», reflexionaba la joven.

Ante los duros momentos por los que está pasando la concursante, José Antonio Avilés se ha mostrado como su mayor confidente y la ha animado a pensar en su concurso y no en hacer el reality en pareja. Además, el colaborador de ‘Viva la vida’ ha insistido en que debería dejar de pensar en lo que la gente esté opinando fuera y vivir la aventura de la mejor forma posible. Ana María Aldón también ha aconsejado a la joven y ha animado a la concursante en que debe mirar por ella.