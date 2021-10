La actriz, directora y guionista ha recordado en ‘el Hormiguero’ cómo fue su proceso de transformación: «Fue un camino muy lento».

Este miércoles, Abril Zamora ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para promocionar “Todo lo otro”, una serie que se estrena en HBO Max el próximo 26 de octubre. Durante su visita al espacio de Antena 3, la creadora, guionista, protagonista y directora ha hablado con Pablo Motos de su trayectoria profesional, así como de aspectos personales de su vida. El más importante de ellos: su cambio de sexo.

«No te gusta considerarte un referente de nada, pero piensas que es importante estar en los sitios», le ha preguntado el presentador. Ella respondía: “Recibo muchos mensajes de niños y padres trans que se alegran de ver dónde estoy”. En ese sentido ha dejado claro que le gustaría que el tema de la transexualidad dejase se normalizase: “Muchas veces me fuerzo a ir a los estrenos porque es importante, me gusta estar en los sitios como persona trans sin hablar de la transexualidad. Ese el siguiente paso”.

«Me parece sorprendente que a la gente le incomode lo que hagan los demás en su vida»

Sobre su proceso de cambio de género, el de Requena le ha planteado: ¿Cómo de importante fue tener tu propio DNI?. Para Zamora, el día que vio su nombre en el documento nacional de identidad ha sido «muy importante porque a nivel legal era un ‘putada» y «para cualquier cosa da mucha inseguridad». Así, ha recordado: «Fue un camino muy lento y muy frustrante porque cada vez que lo tenía que enseñar era un horror”.

“Para lograrlo necesité un certificado psiquiátrico, llevar dos años en el proceso de hormonas y es injusto porque, por ejemplo, muchas personas no pueden hormonarse”, ha recordado. A sus 39 años, la actriz y guionista valora de manera especial el respeto a la vida de los demás. «Me parece sorprendente que a la gente le incomode lo que hagan los demás en su casa, en su vida, con quién se acuestan, su identidad de género», destacaba. «Si me ves feliz y te está molestando ve al psicólogo porque tienes un problema”.

De su nuevo trabajo audiovisual, Abril Zamora se ha mostrado muy satisfecha. «He hecho lo que me ha dado la gana en este proyecto», confesaba. Esta nueva serie tiene cosas parecidas a su día a día, pero no puede asegurar que esté basada por completo en su vida. “Mis amigos en la serie real interpretan a mis amigos en la serie porque son todos actores…, hay paralelismos con mi vida, pero no es autobiográfica”, decía.

Sobre dirigirse a sí misma, ha explicado que ex exigente consigo misma: «Yo siempre me siento un fraude como actriz, hay pocos momentos en que me siento bien en las escenas”. Su pasión por las artes escénicas empezó siendo muy joven. Ya desde niña le encantaba bailar. ”Cuando tenía 8 años era súper fan de la lambada y tenía una espinita, aunque bailo muy mal. Para la secuencia nos pusieron una profesora de baile, pero fue un fracaso, en realidad son planos cortos porque no funcionó”, destacaba.

Como intérprete recuerda de manera especial cuando trabajó junto a la actriz italiana Sofía Loren. “No hablo el italiano, lo recité como pude y tengo un montón de secuencias con esa leyenda del cine. Ella me contaba muchas cosas al oído pero no entendía nada, eso sí, fue muy amable siempre conmigo”, ha relatado.

Abril Zamora nació como Abel Zamora Peláez en Sardañola del Vallés en 1981. Comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en el año 2008 con la compañía Oscura Teatre que montó junto a un compañero. Además del teatro, tuvo pequeños papeles en series como ‘Los Serrano’, ‘Los hombres de Paco’, ‘Hospital Central’ y ‘La que se avecina’, entre otras series.

Comenzó su proceso de transición de sexo en el año 2017. Fue un proceso que marcó un antes y un después, por eso no dudó en recoger su experiencia en la miniserie ‘Abel ya no vive aquí’. También en 2017, coincidiendo con su proceso de transformación, la ficharon en la serie ‘Vis a vis’, en la que se metió en el papel de Luna, una reclusa con problemas con las drogas durante las temporadas 3 y 4. Como intérprete ha participado en series recientes como ‘El desorden que dejas’ (en el papel de Tere) o ‘¿A quién te llevarías a una isla desierta?’, dirigida por Jota Linares.

En el año 2019 se incorporó al equipo de guionistas de ‘Élite’, la serie de Netflix que se ha convertido en uno de los éxitos internacionales de la plataforma en streaming. Zamora es la creadora de ‘Señoras del (h)AMPA’, la serie que ha triunfado en ‘Amazon Prime Video’ y que también se ha emitido en Telecinco.