El día 30 a las 3:36 de la madrugada tendrá lugar la próxima Luna Llena en el signo de Aries. Se trata de un momento donde será favorable la voluntad de negociación frente a las complicaciones o conflictos que puedan surgir en nuestro entorno, sobre todo en el ámbito de las relaciones. Es un período de aprendizaje y confrontación con el otro y de búsqueda de equilibrio en nuestras relaciones personales, así como de aprendizaje en las negociaciones, en cuestiones diplomáticas y de búsqueda de entendimiento entre las cuestiones relativas a nuestra identidad y a nuestras necesidades que pueden verse en confrontación con las del otro. La voluntad de buscar el equilibrio y la armonía en la relación con el otro será la clave de esta Luna Llena.

ASCENDENTE O SOL ARIES:

Será un período para ti de ciertos conflictos o malestares en relación con asuntos relativos a deudas o recursos detraídos y en cuestiones relativas a las negociaciones o los compromisos. Los recursos relativos a tus raíces o familia son necesidades importantes a lo largo de este período. Has de tener cuidado no obstante con algún benefactor personal o amigo que podría en este momento actuar de manera negativa o contraproducente para ti.

ASCENDENTE O SOL TAURO:

Las cuestiones relativas a tu rutina y tus hábitos o normalidad en este período pueden suponer una distorsión en tu actividad cotidiana o generarte algunas complicaciones o distorsiones en tu día a día. Será un período donde tendrás que sacrificarte en asuntos relativos a tus hábitos y en relación a asuntos relativos a tus raíces o familia, para no sufrir tanto. El sacrificio personal ahora mismo será recompensado en estos cambios en tu día a día.

ASCENDENTE O SOL EN GÉMINIS:

El asunto central para ti en este momento serán los asuntos relativos a los recursos económicos y también el poder organizar tus expectativas. Los recursos ahora mismo fluyen a través de tus expectativas y podrías tener que hacer alguna inversión en algún asunto de hogar o relativo a tu estabilidad familiar. Las inversiones estarán relacionadas con asuntos relativos a tu placer, pero también con cuestiones que pueden hacer sentir culpable, por lo que te conviene liberarte de la negatividad consciente o inconsciente que puede subyacer en estos asuntos.

ASCENDENTE O SOL EN CÁNCER:

Esta Luna Llena puede generarte algunas pérdidas o gastos en cuestiones relativas al hogar o puede haber peligro de pérdidas en cuestiones relativas a tus recursos familiares. El dinero que ganes a lo largo de este período por tus propios medios y por tu propia voluntad, servirá para paliar los déficits que puedan surgir en relación a estos asuntos hogareños o patrimoniales. Los acuerdos de palabra y la gente de tu entorno cercano harán que todo mejore.

ASCENDENTE O SOL EN LEO:

Esta Luna Llena te invita a imponer tu voluntad en el entorno cercano y hacer valer tus argumentos. Es un período en el que te encuentras dignificad @ en cuanto a tu valía y la voluntad de llegar a acuerdos porque estás en lo cierto en tu modo de ver las cosas. Obtendrás lo que necesitas para poder desarrollar tus planes de futuro y para que se reconozcan tus grandes esfuerzos. Aprovecha el influjo positivo de Venus para conseguir aquello que te propones a través de la seducción o el encanto personal.

ASCENDENTE O SOL EN VIRGO:

En este período puedes haber descubierto algo que no favorece tu propia imagen o que no se corresponde con tu identidad y que de algún modo pone en evidencia algunas debilidades o creencias limitantes que tienes que trascender para poder sostener tu filosofía de vida. Es un momento en el que querrás imponer tu voluntad y tomar tus propias decisiones, pero has de ser prudente con la parte económica y la dimensión moral para no perjudicarte.

ASCENDENTE O SOL EN LIBRA:

Es un momento en el que puedes sentirte reafirmad @ en cuanto a tus expectativas y en cuanto a los benefactores, así como el rendimiento obtenido por tu trabajo. Quizás has estado dando demasiado a los otros y ahora es momento de que a través de las negociaciones y del compromiso consigas poner en orden ciertas injusticias o bien que por sentirte por fin reconocid @.

ASCENDENTE O SOL EN ESCORPIO:

En cuestiones relativas al trabajo puedes estar siendo consciente en estos momentos de algunas malas acciones o consecuencias negativas derivadas de tus acciones que pueden estar ahora mismo pasando factura. Las expectativas de perder dinero o de darte cuenta de las pérdidas a asumir en el próximo período serán necesarias también para integrar un aprendizaje personal. Pon precaución en temas de salud y tranquilidad en tus rutinas.

ASCENDENTE O SOL EN SAGITARIO:

En estos momentos puedes estar asumiendo ciertos sacrificios necesarios en el período en el que Júpiter se encuentre en el signo de Tauro. En esta Luna llena puedes estar invirtiendo en cuestiones que podrían ser perjudiciales o avivar tus malas intenciones, por lo que sé prudente en cuanto a las inversiones o gastos en este período.

ASCENDENTE O SOL EN CAPRICORNIO:

Es un período de grandes aprendizajes y sabiduría para ti en cuanto al resultado de tus acciones y también en cuestiones relativas a las inversiones. Lo conveniente es que puedas utilizar lo que aprendes en beneficio de tus propias negociaciones. No tengas miedo a arriesgar, pues las circunstancias favorecerán las negociaciones y los compromisos en relación con tu hogar o con tus raíces.

ASCENDENTE O SOL EN ACUARIO:

Este período es un momento en el que a nivel espiritual puede haber una gran evolución y así mismo, podrías adquirir algunos compromisos con tu propia espiritualidad y con tu propio aprendizaje. Puedes vivir algún tipo de perjuicio en cuanto a algún trato de palabra o en tu entorno, pero a través del sacrificio y una actitud disciplinada en este período, así como el beneplácito de adquirir compromisos morales y acuerdos provechosos sobre todo en el aspecto religioso o espiritual, encontrarás la armonía.

ASCENDENTE O SOL EN PISCIS:

Es un momento de realizar inversiones sobre todo en cuestiones relativas a tus necesidades para poder sentirte segur @. Puedes haber contraído algunas deudas o bien haber perdido dinero en este período y con el tránsito de Saturno sabes que no hay mejor cuestión que aquello de poner orden y disciplina en todos los asuntos para que salgan bien. Esta Lunación te invita a poner atención en aquello que das y aquello que necesitas.

Escrito por: Nazaret Hermida. Más info nazarethermida.es