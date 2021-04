La marca de Inditex cuenta entre su catálogo con un bolso muy similar al de Bottega Veneta que llevan todas las influencers en Instagram.

La creatividad y originalidad son, en la industria de la moda, dos de las características más cotizadas entre diseñadores y directores creativos de una marca. De ellos se espera que sepan adaptar las ideas, formas y modelos de años y décadas anteriores, haciendo un viaje por la hemeroteca de la firma, y crear nuevos productos que trasmitan la misma esencia pero que sean actuales y novedosos. Reinventar algo que ya se llevó para darle un nuevo uso, enfoque o giro. En esta materia, uno de los grandes expertos es, sin lugar a dudas, Daniel Lee, director artístico de Bottega Veneta; la línea italiana que ha conquistado a todos gracias a sus botas, sus mules y, sobre todo, sus bolsos.

Es tal su ingenio que en 2019 recibió prácticamente todos los premios de los Fashion Awards, los Oscars de la moda. Marca del año, estilista del año, estilista de mujer británico del año y mejor diseñador de accesorios. ¡Casi nada! Y lo cierto es que se merecía todos. Sus complementos, especialmente sus bolsos, fueron una auténtica revolución ese verano y, desde entonces, lo hemos visto hasta en la sopa en las cuentas de Instagram de las famosas e influencers más fashion. ¿O es que acaso no te suenan esos monederos o bolsos de asa formados por enormes tiras de cuero trenzadas de tonos crudos pero también de intensos colores? Seguro que sí.

Los bolsos de Bottega Veneta, la revolución de los accesorios

Los bolsos de la casa italiana fundada en 1966 en Vicenza llenaron todas las portadas de las revistas de moda más especiales. Y, cómo no, ahora ha llegado el momento de las marcas low cost, que no han tenido remordimiento y no han dudado ni un segundo en copiar a su manera algunos diseños de la firma. Concretamente, el modelo Jodie en color verde, un bolso mini y redondo elaborado en cuero trenzado que Zara ya tiene entre su catálogo.

«El Jodie de Bottega en color verde es uno de los bolsos favoritos de las expertas en moda…nosotras nos quedamos con este de Zara: mismo color, misma forma ¡y de piel! ¿no te parece perfecto?»; escribían desde la cuenta de Instagram de Me queda bien, uno de los perfiles de la red social más completos en cuanto a moda y consejos fashion. Y lo cierto es que entendemos su punto de vista. A pesar de que nos encantaría poder hacernos con el modelo de Bottega Veneta, este no es, ni muchísimo menos, apto para todos los bolsillos. Así que nos toca conformarnos con la réplica made in Inditex. ¡Y no nos quejamos lo más mínimo, pues es también ideal! ¿Y vosotras qué opináis? ¿2.600 euros e idea original o 79,95 € y réplica?