El traje masculino se ha convertido en una prenda imprescindible, también en el fondo de armario de cualquier invitada. Los de la temporada 2022 amplían el repertorio con nuevos registros de color, patronales y acabados. En este sentido, el de Virginia Troconis tiene el toque idóneo para los estilismos más sofisticados. Ella tiene una nueva versión, una elección clásica que se adapta perfectamente a cualquier evento de día y de noche.

Lleva un dos piezas, suave y sedoso, compuesto por una blazer cruzada de cuatro botones con doble bolsillo y puño con abertura (89 euros), y pantalón en tejido de jacquard con largo capri (69 euros). Se trata de un conjunto de la firma española ‘Noon Spain‘ y está disponible en tallas que van de la 32 a la 40.

Para combinar este maravilloso modelito, puedes apostar por unas sandalias de tacón en blanco o negro. La ventaja de este dos piezas es que puedes lucirlo toda la temporada en y otras ocasiones con sandalias planas, y hasta con zapatillas de deportivas. Además, puedes incorporar complementos en el mismo color, creando así total looks de lo más elegantes.

Virginia Troconis demuestra que el traje de pantalón es el look definitivo para las bodas de esta temporada

El estilismo elegido por Virginia aglutina numerosas tendencias. El pantalón de tiro alto, es tendencia esta temporada y estiliza la silueta; el color lila (very peri), el color de moda del año según Pantone; y el tejido jacquard satinado que es el preferido de las invitadas a bodas, bautizos y comuniones. Las flores que decoran el dos piezas, y el look beauty con ondas suaves con el que la diseñadora completó el estilismo, hicieron el resto.

Estamos ante un outfit que no necesita demasiado para brillar: un moño bajo o coleta pulida y unos pendientes de cristales podrían ser los accesorios idóneos.

Obsesión por el lila

La apuesta por las tonalidades dulces parece no tener fin y los tonos como el lila, el rosa pastel o el azul empolvado se cuelan también en los armarios de las celebridades. No obstante, y aunque es un tono protagonista en actos serios como bodas o eventos importantes, el lila no es un color fácil de combinar. Muchas, como la venezolana, apuestan por llevarlo en un total look monocromático para evitar mezclas complicadas de colores. Debajo de éste se puede llevar un outfit de tonos neutros, por ejemplo, camiseta blanca.

Pero, también puedes optar por combinar el traje lila con un top en azul celeste para conseguir un look dulce en tonos pastel. O, si no quieres pasar desapercibida, añade una blusa en mostaza y tendrás un resultado muy ¡trendy’.