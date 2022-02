Hay complementos que no entienden de tendencias y, sin embargo, llevan las que más saben de moda. Bolsos icónicos que están desde hace muchos años en el armario de las mujeres con más estilo, cinturones clásicos o modelos de gafas de sol que todas nos ponemos porque encajan con todos los estilos. Si hablamos de calzado, nos encontramos con las zapatillas más exclusivas que tienen en su armario la mayoría de las influencers, y a las que ahora también Virginia Troconis ha sucumbido, como antes lo hicieron Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz.

La mujer de Manuel Dïaz ‘El cordobés’ nos encanta con cada uno de sus estilismos. Clásica y actual a la vez, tiene en su armario prendas atemporales que combina con tendencias para actualizar y dar un toque más juvenil a sus looks. Eso es lo que ha hecho hace unos días para hacer turismo junto a su marido por Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de la sierra gaditana.

Virginia Troconis nos encanta con su look clásico, que ha combinado con las zapatillas más exclusivas

Virginia ha elegido un conjunto cómodo y muy estiloso a la vez en tonos camel, formado por un pantalón recto con vuelta en el bajo, jersey de punto de cuello redondo y un clásico chaquetón con solapa por encima de la rodilla. Tres prendas básicas que todas podemos tener en el armario para formar un estilismo todoterreno ¿Dónde pone el toque especial Virginia? En las múltiples cadenas doradas con las que adorna el cuello y coloca estratégicamente por encima del jersey y en los pies.

Virginia completó su look con uno de los modelos más clásicos de las zapatillas Golden Goose, las más exclusivas y las que no dejamos de ver en las influencers desde hace años. Unos diseños que se caracterizan por su estrella y su aspecto envejecido y sucio (cuanto más mejor) pero también por sus precios no aptos para todos los bolsillos. No las vas a encontrar por menos de 400 euros.

La marca fue creada en Venecia en el año 2007 por Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo y ha seducido a todos los estilos de mujer para completar sus looks más relajados, pero siempre con un toque chic. Virginia Troconis, Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz son el mejor ejemplo.

Una magnífica relación entre las tres

La diseñadora sevillana, ex de Manuel Díaz, tiene una magnífica relación con la actual mujer del torero. Juntas las hemos visto en celebraciones públicas y familiares y siempre han tenido palabras de admiración la una para la otra.

Alba adora a su madre, con quien comparte la misma pasión por la moda y muchas prendas y complementos de su armario, y tiene en Virginia a una de sus mejores confidentes.

Ahora también las unen las mismas zapatillas.