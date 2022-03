En cuanto llega el buen tiempo nuestras agendas se llenan de bodas, comuniones, bautizos, graduaciones y otros grandes eventos. Así que estamos seguras de que ya estarás en busca del estilismo perfecto para convertirte en la invitada más aclamada de todas tus celebraciones. Pero… ¿y si te decimos que a los vestidos les ha salido esta temporada un duro competidor?

El traje de chaqueta se ha convertido en la opción ideal para todas aquellas que buscan ganar un plus de estilo sin renunciar a la comodidad. Y es que además de derrochar sobriedad, también es sinónimo de sensualidad y elegancia. Y ojo, porque esta primavera llega reinventado y con ganas de acaparar todas las miradas.

El pasado fin de semana Vicky Martín Berrocal celebró su 49 cumpleaños, y como no podía ser de otra manera, la diseñadora organizó una fiesta donde no faltaron sus amigas más íntimas. Entre ellas se encontraba Virginia Troconis, que fue sin duda una de las mejor vestidas de la noche. La mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, se convirtió en absoluta fuente de inspiración con un traje de chaqueta que le quedaba como un guante. ¿Lo mejor? Sabemos de dónde es (y no es excesivamente caro).

Virginia Troconis deslumbra con un traje perfecto para cualquier evento de primavera

Para una cita tan especial, la venezolana apostó por una opción fácil pero de éxito asegurado: un dos piezas de color rojo anaranjado. Perfecto tanto para triunfar (con los accesorios adecuados) en una comunión o un bautizo, pero también fácilmente reutilizable para acudir a la oficina o acertar en cualquier velada con amigas.

El traje de Virginia Troconis pertenece a la firma Sfera y está compuesto por una blazer con solapas y bolsillos, que cuesta 59,99 euros, y un pantalón de pinzas recto a juego que puede ser tuyo por 35,99 euros.

En el caso de la americana, las tallas van desde la S a la L. Y en el pantalón desde la 36 a la 42. Pero si cuando veas el traje te gusta, debes darte prisa, porque después de que lo luciese la modelo, ya ha empezado a agotar existencias en su página web.

Los accesorios infalibles para completar el look

Virginia Troconis ha conseguido elevar su traje y sumarle un toque más chic con unos zapatos con maxi plataforma solo aptos para las más atrevidas. ¿Como colofón final? Un bolso de mano con un estampado de lo más original.

La mujer de ‘El Cordobés’ tampoco ha querido añadir demasiadas joyas a su look, únicamente un par de anillos y un pendiente en forma de cruz. ¿Quieres verla ya? ¡Sigue bajando!