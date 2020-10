Violeta Mangriñán ha abierto las puertas de su armario y se ha atrevido a poner a la venta algunas de sus prendas. Su venta ha sido todo un éxito y en apenas unas horas, ha conseguido venderlas todas.

Violeta Mangriñán sabe cómo sorprender a sus más de 1,4 millones de seguidores. Se ha convertido en una de las ‘influencers’ más seguidas en nuestro país y su canal de ‘Mtmad’ nos ha permitido conocer ciertos aspectos de su vida que no sabíamos. De hecho, hace apenas unos días compartía con todos sus fans los beneficios económicos que le ha dado el hecho de que se haya convertido en una de las personas más seguidas en las redes sociales.

Esto le ha llevado a tomar la decisión de abrir las puertas de su armario y poner a la venta algunas prendas que tenía olvidadas. Quiere darle una segunda oportunidad a algunas de ellas y para ello se ha abierto un perfil en una de las plataformas de segunda mano con más éxito. «Es un placer anunciaros que ya he puesto a la venta mi ropa. Nunca había encontrado el momento para usar la aplicación», empezaba explicando.

Violeta ha elegido prendas de su armario y las ha puesto a la venta

«Echad un vistazo a mi armario. Hay algunas cosas que están por estrenar y otras me las he puesto una o dos veces. También he subido abrigos…», anunciaba feliz y esperanzada de que sus seguidores recibieran con tanta alegría el hecho de que pusiera a la venta algunas de las prendas de su armario.

«Ha sido una locura… Me dijeron que empezara por 10 prendas, es la primera vez que subo prendas. He subido la ropa y no os había avisado por Stories que ya tenías la ropa, y ya se ha vendido todo. Viendo el éxito, trataré de hacer selección y subiré más prendas en la ropa. No me ha dado tiempo. Si puedo el fin de semana, subiré más cosas. Lo siento si no os ha dado tiempo», decía muy feliz por el éxito.

En apenas unos minutos consiguió vender todas ellas

El hecho de tener más de 1,4 millones de seguidores hace que muchos quieran vestir como ella. El poner a la venta sus prendas ha sido una oportunidad para todos ellos, que no han dudado en hacerse con la ropa que más le ha gustado. Muchos esperan que pronto vuelva a poner más ropa a la venta. Mientras llega ese momento, Violeta ha tranquilizado a a sus seguidores haciéndoles saber que subirá más prendas próximamente y que avisará a través de las redes sociales.

Su vida de lujo

«Yo he tenido épocas en mi vida que trabajaba 45 horas y no llegaba a los 1.000 euros al mes. Cuando has trabajado y sabes lo que cuesta ganarlo, luego lo valoras más. Yo soy una persona que ahora muchísimo, me doy mis caprichos de vez en cuando, me compro mis bolsos, mis zapatos… pero siempre de forma coherente. Todo si es algo que puedo hacer o permitirme. No me gusta la gente que vive por encima de sus posibilidades», desveló en su canal de Mtmad.