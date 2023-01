Renovar la colección de deportivas para esta temporada puede convertirse en un juego muy divertido. Las blancas son la propuesta ideal para todo, porque combinan la elegancia y un punto moderno y desenfadado, para que no nos aburramos nunca de nuestros looks. En el zapatero de Vicky Martín Berrocal encontramos una amplia colección de calzado de todos los diseños posibles. Tiene las New Balance que están arrasando este año y ahora añade un nuevo modelo para crear un estilo que va con su personalidad. Las que os enseñamos hoy lo tienen TODO. Son elegantes y perfectas para una jornada de trabajo o para salir por la noche. Ah, y son las favoritas de la famosas más ‘pijas’ (Sassa de Osma también las tiene).

¿El motivo de su éxito? Tan fácil como que resultan infalibles como complemento a absolutamente cualquier look y, además, son tan clásicas y ponibles que podemos llevarlas durante esta y todas las temporadas. Porque tanto si tu sencillo y sin estridencias, las zapatillas blancas de la diseñadora suponen una alternativa ideal: son bajas, sin plataforma, de cuero y con un diseño minimalista.

Y por si estás deseando de verlas, aquí va una fotografía de Vicky con este calzado deportivo. ¿Te estás preguntado por la marca? Son las ¡Veja! Una firma francesa y ecológica que está arrasando en el mercado internacional.

Las deportivas de Vicky Martín Berrocal son las favoritas de las mujeres ‘pijas’ y elegantes

Deportivas hay muchas y marcas, todavía más, pero si hablamos de clásicos, tenemos claro que las ‘Veja’ son de las mejores. Las conocimos hace ya algunos años y desde entonces son el tesoro de las niñas ‘pijas’ y, también’ de sus madres. Versátiles como ellas solas y perfectas para prácticamente todo, son capaces de encajar hasta con el look más difícil. Sin duda, las ‘Veja’ son garantía de éxito. Eso sí, las de Vicky nos encantan por ser elegantes y tendencia.

La madre de Alba Díaz lleva las ‘Veja Campo’ que destacan por ser sencillas y muy finas. Las suyas son blancas y con logo de la marca en un color beige súper sofisticado y combinable. Y de paso, este color tan básico y discreto, permite combinarlas con toda, todita nuestra ropa.

El material de la deportiva es de cuero, y el logo está hecho de ante. La plantilla de caucho del Amazonas, caña de azúcar, residuos de arroz, material reciclado y algodón orgánico. Tienen un precio de 150 euros.