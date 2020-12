Madre e hija han posado con las prendas más bonitas del momento después de varios meses sin regalarnos contenido juntas. ¡Inspiración en estado puro!

Hacía meses que no veíamos a Vicky Martín Berrocal y a Alba Díaz juntas en Instagram. Concretamente, desde el pasado 30 de septiembre, cuando la diseñadora colgó una foto junto a su hija en la que deseaba estar con ella para siempre. Un deseo que nosotras también compartimos pues, madre e hija forman el mejor tándem fashionista de los últimos tiempos y jamás nos cansaremos de apreciarlo (ni de comentarlo). Cuando ambas se unen, surge la magia, haciéndonos disfrutar de los looks más alucinantes y llenándonos de inspiración independientemente del tipo de cuerpo que tengamos o los años que vayamos a cumplir. La colaboradora de televisión y la influencer son el dúo dinámico más a la moda y, aunque aparezcan de tanto en tanto en las redes sociales, siempre que lo hacen consiguen sacarnos una sonrisa.

La exmujer de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ y su hija subieron a sus respectivas cuentas de la aplicación la misma foto. Y ambas con el mismo título: «Like mother, like daughter», un dicho inglés equivalente al español «De tal palo, tal astilla». En la publicación, ambas posan juntas, muy serias y poderosas, luciendo dos looks de lo más acertado que reúnen muchas de las tendencias más top del momento. Dos estilismos muy sencillos pero increíblemente apropiados que no puede ser más actuales.

Juntas y muy a la moda: La última foto de Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal que sigue las tendencias del momento

El estilismo de cada una de ellas sigue una de las tendencias más arrolladoras de la temporada. Vicky Martín Berrocal, quizás más sobria y sencilla que su hija, apuesta por la moda de las camisas y vestidos camiseros de efecto piel. Una moda que ha llegado este invierno para quedarse y que sienta de maravilla a cualquiera. En color negro, con cuello de camisa y manga larga, la prenda que lleva la diseñadora es todo un fondo de armario que debes incluir a tu colección. Alba Díaz, por su parte, apuesta por la tendencia de las sobrecamisas. Mucho más juvenil y urbana, esta prenda es una de nuestras favoritas de los últimos meses; pues son perfectas para el entretiempo y consiguen dar un toque muy original a todos nuestros looks. La de la influencer es de tweed, uno de los tejidos más invernales y navideños, y la combina con un top a conjunto con elegante escote corazón.

Madre e hija saben de sobra qué se lleva y qué no en cada momento y esta última publicación no es más que la perfecta muestra de ello. Sus prendas pertenecen a la colección de la tienda multimarca Just One de Madrid. Sin embargo, como nos ha resultado imposible encontrar las firmas de sus diseños; hemos hecho una selección de prendas prácticamente idénticas para que podáis imitar al tándem fashionista más elegante. ¡No os lo perdáis!