¡Antes de que se agoten! Apunta estos vestidos de Zara de rebajas, y todos por menos de 20 euros, que también llevarás la próxima primavera y verano

Aunque los estragos que ha causado Filomena y el frío polar haga que estos días sea mejor no movernos de casa más que lo imprescindible, no podemos olvidarnos de las rebajas que ya llevan unos días entre nosotras. Sentadas en el sofá, con la manta y una taza de café bien calentita, no hay pasatiempo mejor que bucear por los distintas webs para buscar los mejores chollos. ¿Entre nuestras favoritas? No tenemos la menor duda: la web de Zara, donde encontramos todas las tendencias a los precios más competitivos, y todavía más en estos momentos con descuentos por encima del cincuenta por ciento. Pero para olvidarnos un poco de estas gélidas temperaturas y soñar con los largos y cálidos días que en unos meses llegarán, nos hemos detenido en los vestidos que ahora puedes comprar de rebajas, pero que llevarás la próxima primavera y verano.

Las rebajas de invierno son estupendas para invertir en prendas básicas de fondo de armario que nos van a durar años, como un abrigo clásico en negro o camel, un plumas, unas botas de piel o un traje de ejecutiva, que cambiando lo complementos vas a poder lucir en cualquier situación. Pero también es un buen momento para comprar prendas más ligeras que vas a llevar la próxima temporada, y los vestidos son unas de ellas.

Vestidos para todo

En Zara hemos encontrado los diseños más bonitos y todoterreno. Vestidos minis y midis, de mangas abullonadas, escote halter, tirantes, manga larga, nido de abeja, frunces, camiseros… Y si hablamos de estampados, desde las clásicas rayas a los lunares, pasando por las flores. Aptos para todos los estilos y ocasiones… Y todos por menos de 20 euros.

Antes de que se agoten, toma nota de estos ocho vestidos que hemos seleccionado para que puedas llevar cuando pase la ola polar bajo tu abrigo, pero que también serán tus básicos que no te quitarás la próxima primavera y verano.