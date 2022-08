¿Qué normas de protocolo debemos seguir? ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de elegir outfit? Respondemos todas tus preguntas y te damos la mejor selección de vestidos para bodas de día de esta temporada.

Se acerca esa boda tan esperada y aún no tienes claro qué tipo de look quieres llevar. Además, se trata de una boda de día, por lo que las dudas sobre si llevar tocado, pamela, vestido largo, corto o mono empiezan a surgir y no sabes bien cómo elegir un vestido con el que acertar y que, al mismo tiempo, te siente como un guante.

Nuestro primer y más importante consejo es que elijas siempre un outfit con el que te sientas cómoda, que sea fiel a tu estilo (o no) pero que, a fin de cuentas, te haga sentir genial en este día de celebración. Son muchos los protocolos que rodean a las bodas, especialmente a las de día, pero no tienes por qué seguirlos si no te hacen sentir cómoda. Aún así, por si quieres ser fiel a las tradiciones, te damos varios tips para elegir vestido para una boda de día, ¡empezamos!

Lo que debes tener en cuenta para elegir vestido para una boda de día

No llevar vestidos largos si la boda es de día.

Opta por vestidos de cóctel o de corte midi.

La variedad es muy amplia: un vestido de corte ajustado para realzar las curvas o un corte asimétrico para un estilismo más atrevido.

Elegir un look color block es una opción excelente para esta temporada

Opta por colores más llamativos para bodas de día en verano como las que estamos viendo en los últimos meses; amarillos, rosas, naranjas, morados..

Hacemos una selección de modelos perfectos para vestir una boda de día. Son muchos los diseños y estilos disponibles en el mercado y esta selección puede servirte como inspiración.

Vestidos para cada tipo de boda

Elige tejidos como la gasa o el guipur para vestidos de verano y opta por tejidos más gruesos y aislantes del frío, como la cachemira, para bodas de invierno. Adapta tu look al tipo de boda a la que hayas sido invitada, no es lo mismo ir a una boda tradicional en una finca a las afueras, que una boda de inspiración boho en la playa.

Por supuesto, respeta siempre las peticiones de los novios y, si puedes, evita el blanco, el crudo, el perla o el marfil para no quitarle protagonismo a la novia.

No subestimes el poder de las mangas, una manga abullonada o ajustada en el antebrazo y con volumen en el hombro puede estilizar tu figura y dar más personalidad a tu look. Además, es una de las tendencias más destacadas de estas temporadas.