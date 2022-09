Si prejuicios, ni timidez. Así aterrizan en el armario de Norma Duval las tendencias del otoño. Como te hemos contado, las prendas de leopardo están de actualdiad desde hace varias temporadas. La vedette se ha decantado por un vestido midi estilo camisero que nos ha encantado. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¡Que hemos fichado la marca, precio y disponibilidad!

El vestido de cuello camisero con estampado de leopardo y manga larga abotonado al frente, que la actriz ha lucido para una jornada diurna relajada, está disponible en Punto Roma y lo puedes encontrar tanto en la tienda física como en la web. De momento, todavía puedes hacerlo tuyo en cualquier talla. Sin embargo, no olvides, que las prendas que luce Norma se agotan? enseguida. Tiene un precio de 79,95 euros. ¿A qué esperas?

Combina el vestido con botines negros de plataforma o bien junto a colores vivos como el rojo con unos salones de tacón alto. Otro conjunto ganador es llevar el vestido junto a una biker de cuero negra colocada sobre los hombros. Además, la pieza ya lleva un cinturón a conjunto, que es el accesorio perfecto para hacer tipazo y enmarca la silueta.

Este otoño no dudes en invertir en un vestido de estampado animal print como el de Norma Duval

Repite conmigo: ¡Este otoño me atreveré con un vestido de leopardo! Sí, amiga, de este año no pasa que incluyas en tu armario un vestido con estampado animal. Ya es todo un clásico perfecto para añadir estilo y rebeldía a tu guardarropa. Y, tal y como hemos visto en las pasarelas y en las calles, lo llevarás durante años. Elígelos de corte camisero para no se ciñan demasiado a tus caderas y vayas más cómoda.

Además de dar un toque distinto a tu look, las prendas con este decorado aportan mucho estilo personal. Si vences la vergüenza inicial de sentirte observada, no podrás separarse nunca de él.