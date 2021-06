No tienes que esperar a julio. Ya puedes comprar con descuento el vestido más bonito de Sara Carbonero

Todavía faltan unas semanas para que llegue oficialmente el verano, pero en nuestros armarios hace ya tiempo que se ha instalado. Los vestido más ligeros de algodón o lino son ahora los protagonistas de nuestros estilismos, acompañados de los complementos que nos invitan directamente a pensar en las próximas vacaciones. Sara Carbonero todavía no puede disfrutar de ellas, pero cada uno de sus últimos looks nos inspiran esa maleta que no tardaremos en hacer. ¿Qué ponernos cuándo aprieta el calor? La periodista lo tiene muy claro: el vestido más ligero y las cuñas de esparto son la opción que nunca falla, y una vez más nos hemos vuelto a enamorar de su elección.

Vestido, alpargatas y capazo, la combinación estrella del verano

Todos los veranos hay prendas y complementos que se ponen de moda y vemos por todas partes, pero también combinaciones clásicas con las que siempre vas a acertar y estar perfecta. Eso es lo que ha hecho la periodista con otro de sus estupendos looks, al que hemos caído rendidas.

Estés en la ciudad o en la playa ¿hay algo mejor que la combinación de un vestido largo y fluido, cuñas de esparto y capazo? Sara ha demostrado que este es el mix infalible.

La periodista ha elegido un diseño de Slow Love, la firma que fundó en 2015 con su amiga Isabel Jiménez y que el pasado marzo vendió al grupo Cortefiel, aunque ambas siguen a cargo del diseño. Un vestido midi de lino de manga corta farol acabada en elástico, con escote cuadrado, cierre frontal con botones de madera y bajo con volantes.

Tiene un precio de 79,99 euros pero ya lo puedes comprar con un descuento del 25% a 60 euros, y todavía está disponible en la web todas las tallas.

El vestido es ideal para cualquier momento del verano, pero, además, también nos ha encantado su forma de llevarlo y de combinarlo. Sara ha bajado las mangas del vestido para hacer un escote Bardot, muy favorecedor e ideal en este tiempo. A ello se unen las altísimas cuñas de esparto con tiras de cuero marrón, el modelo Tahiti de la firma Popa, y un bolso capazo.

Un look 10 para esta temporada que Sara Carbonero ha lucido en un caluroso día para pasear por Madrid, pero que es, sin duda, el mejor estilismo que podemos llevar en nuestra próxima maleta de vacaciones a la playa.