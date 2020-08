Sus estilos son muy diferentes pero las tres han caído rendidas ante este maravilloso vestido, con el que seguro las veremos en alguna fiesta

No tienen demasiado en común a la hora de vestir, pero lo que está muy claro es que a las tres les une el buen gusto. Mar Flores, Lourdes Montes y Bibiana Fernández no suelen coincidir en sus estilismos, más clásicos en el caso de la mujer de Francisco Rivera, con un punto más sexy los de la modelo, y más extremos los de la actriz y colaboradora de televisión, pero ha habido un vestido que las ha unido con la misma pasión. Y no podemos estar más de acuerdo con ellas.

Ha sido un modelo del diseñador Roberto Diz el que las ha hecho coincidir. El modisto, uno de los más destacados en nuestro país para los trajes más sofisticados, de noche y de invitada, está mostrando los modelos de su nueva colección y entre ellos ha llamado la atención un vestido blanco de cóctel drapeado con escote asimétrico, que inmediatamente ha despertado las alabanzas de las tres mujeres.

El vestido más bonito

Lourdes Montes ha sido la primera en responderle con cuatro corazones, Mar Flores con un emoticono con el que literalmente «ha caído rendida a su pies» y Bibiana Fernández con un «muero» de lo más expresivo. Lo cierto es que el vestido no puede ser más maravilloso, con su juego de drapeados y volantes. Elegante y sexy a la vez, y con el punto de sofisticación que caracteriza la diseñadora gallego afincado en Sevilla.

Después de ver los comentarios tan entusiastas de las tres estamos seguras que este otoño veremos a alguna de ellas con este espectacular vestido en algún acontecimiento especial. Incluso puede que se convierta en una de esas prendas virales de la temporada que terminan luciendo más de una famosa e influencer, sin importarles nada coincidir.

Los vestidos de Roberto Diz

Roberto Diz es uno de los mejores diseñadores de nuestro país, que tiene entre sus musas a algunas de las mujeres más elegantes de España, con Inés Domecq a la cabeza, y las hijas de Bertín Osborne, pero también ha vestido a Mar Flores en muchas ocasiones.

Roberto Diz abrió su taller en Sevilla en 2009, tras estar siete años en Jerez de la Frontera, y enseguida se convirtió en el favorito de la alta sociedad de la ciudad andaluza vistiendo a las novias e invitadas, para después pasar a las alfombras rojas.

Tras una temporada viviendo en Londres entró a trabajar en el talle de Elio Berhanyer, al que considera su maestro: «Donde más he aprendido es en casa de Elio Berhanyer donde estuve tres años. Él me enseñó que la ropa debe ser ropa y no un artificio. Nosotros trabajamos para la mujer y aunque al principio me calificaban como «enfant terrible» y muy vanguardista, con Elio me di cuenta de que la ropa tiene que ser ropa», afirmaba en una entrevista.

Hoy, ya consolidado como uno de los mejores diseñadores de nuestro país, su ropa seduce a las mujeres más elegantes y dispares.