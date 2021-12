Normalmente solemos tener varios vestidos para sorprender en las fiestas navideñas. Uno para Nochebuena y otro para Nochevieja. Sin embargo, hay quien no encuentra el look adecuado, quien simplemente no tiene tiempo para ‘ir de shopping’ o quienes no pueden gastar más de lo necesario. Precisamente para ellas está pensando este vestido multiposición de la firma de moda de María Pombo (Name the brand).

Llevar un vestido multiposición nos permite dar libertad a nuestros looks porque lo adaptamos a diferentes situaciones. Si queremos ir a un cóctel, podemos subir el vestido y remeterlo por dentro y hacerlo corto. Además de esta adaptación, también podemos dejarlo de largo ‘midi’ por encima de los tobillos, para un evento de noche más exclusivo. Eso sí, es una prenda solo apta para la época de frío por su tejido aterciopelado.

¿Un plus? Se adapta con facilidad al cuerpo gracias a su tejido elástico con lurex dorado, cuello redondo, hombro marcado con hombrera y volumen en la manga con rizo. Aberturas laterales y en la espalda, entallado desde cadera y recto en el bajo. Lo encontrarás de la talla S, a la XL por 89,95 euros. (Pertenece a la colección ‘party’).

Sea como fuese y en el evento que desees, puedes elegir cómo ponértelo y de qué forma. Si cambias los zapatos y el abrigo, le darás diferentes looks a un mismo vestido y nadie se dará cuenta de que has repetido modelito. Es cuestión de jugar. ¿Te animas? Si la respuesta es sí, visita nuestra galería donde te dejamos detallado todo sobre el vestido más funcional del momento.

María Pombo: una influencer de éxito hecha a sí misma

Todo lo que toca lo convierte en oro. A sus 27 años, María Pombo ya es una de las jóvenes con más éxito de España. No solo tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, también dirige con buenos datos tres empresas: las firmas de moda ‘Name The Brand’ y ‘Tipi Tent’ y, el festival ‘Suavefest’.

Es una de las influencers de nuestro país mejor pagadas. Cotiza a la alza y puede cobrar más de 4.000 euros por una publicación en redes sociales. Es la viva imagen del ‘buen hacer’, en su trabajo es muy profesional y en las distancias cortas, muy cercana. No tiene trampa ni cartón, se muestra natural, tal y como es. Es precisamente su transparencia lo que ha hecho que se corone como una de más queridas en el mundo virtual.

A la hora de vestir, María es una mujer de gustos sencillos, románticos y clásicos; pero siempre en tendencia. Es uno de los referentes de moda más copiados en nuestro país y son las prendas ‘low cost’ y las de ‘marca España’, las que mejor la definen. En definitiva, María tiene claro que seguirá marcando estilo mucho tiempo más.