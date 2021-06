Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz han coincidido llevando el mismo look en más de una ocasión. Hacemos un repaso por su coincidencias más fashion.

Son madre e hija pero lo cierto es que, siempre que Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz salen juntas, más bien parecen un par de amigas íntimas. Su relación no puede ser más buena y ya sea en Madrid, Sevilla u Oporto las dos transmiten un increíble buen rollo por los cuatro costados. Sin embargo, esto no es lo único que nos inspiran cada vez que las vemos a las dos juntas en Instagram. Y es que ambas, además de sacarnos una sonrisa gracias a su envidiable relación, también consiguen derrochar estilo con cada publicación. Madre e hija son, sin duda, el dúo más elegante de cualquier red social y cada look que comparten se convierte automáticamente en una fuente de inspiración fashionista.

Aunque sus edades son muy diferentes; madre e hija (de 48 y 21 años respectivamente) suelen vestir de una forma muy similar. Las hemos visto a las dos llevando conjuntos muy parecidos o eligiendo complementos idénticos para combinarlos de manera totalmente distinta. Sin embargo, hasta tal punto llega su compenetración que no han sido pocas las ocasiones en las que han llevado el mismo modelito exacto. Y es que, además de compartir sangre, Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal parece que también comparten armario y sentido de la moda.

Repasamos todas las ocasiones en las que Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz han llevado el mismo look (o casi)

La exmujer y la hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se han dejado ver, por ejemplo, luciendo el mismo traje de dos piezas en rosa empolvado; posando con un kimono de lentejuelas negras de lo más especial en Navidad; llevando conjuntos atemporales y clásicos replicados pieza a pieza; y hasta combinando sus estilismos con el mismo bolso de Victoria Colección o los mismos mules de tacón de Bottega Veneta. Elecciones que dejan claro que madre e hija se inspiran mutuamente y que sus gustos son tan similares que casi resultan idénticos.

Es por ello, porque las dos han lucido las mismas prendas y accesorios en múltiples ocasiones, por lo que hemos decidido recordar todos esos momentos en los que Vicky y Alba (o Alba y Vicky) han coincidido con un look idéntico (o casi). Un repaso por sus coincidencias estilísticas que estamos seguras de que os servirá de perfecta inspiración para vuestros próximos modelitos. Y es que otra cosa no, pero ellas son los mejores referentes de moda a los que una puede mirar.